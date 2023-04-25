Grounded получила крупное обновление 1.2 ©

Спустя пять месяцев после публикации обновления 1.1 для Grounded официально начинается развертывание обновления «Super Duper», которое доводит выживание в открытом мире Obsidian до версии 1.2 на консолях ПК и Xbox.

Изюминкой обновления 1.2 является Super Duper, гипертехнологическая машина, созданная в лабораториях BURG.L, которая позволит «микро-исследователям» клонировать оборудование и объекты, используя Науку, полученную во время приключения. Клонированное снаряжение включает в себя все улучшения, примененные к исходному предмету, что экономит игрокам много времени (и драгоценных ресурсов) для улучшения оружия и предметов до предыдущего уровня.

Игроки, которые любят строить базы и лагеря, будут рады узнать, что обновление 1.2 принесет более 100 новых объектов для создания и совершенно новую функцию «Уют», систему, которая будет определять «уровень комфорта», достигаемый вашим убежищем. В зависимости от полученного уровня пользователи смогут разблокировать дополнительные строительные проекты, специальные мутации и уникальные эмоции.

Среди множества улучшений, оптимизаций и дополнений, сделанных Obsidian, также стоит упомянуть введение новых, ужасающих видов ос и возможность использовать компаньона-комара для поиска ресурсов, которые будут использоваться при строительстве оборонительных сооружений. Обновление Super Duper от Grounded также позволяет выживанию присоединиться к списку официально поддерживаемых видеоигр в Steam Deck.