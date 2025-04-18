Microsoft и Obsidian продолжают развивать и улучшать Grounded - выживалка получила обновление 1.4.7

Microsoft и Obsidian продолжают развивать и улучшать Grounded даже после релиза, выпустив обновление 1.4.7, которое улучшает механику выживания и добавляет новые возможности. Одним из ключевых изменений стал автоматический переход персонажа в режим AFK через 60 секунд бездействия, при этом голод и жажда снижаются на 95%. Питомцы стали более выносливыми, с увеличением их здоровья на 150%, а бафы от тли и долгоносика усилились.

Кроме того, обновление ускорило запуск ZIP.R на 50%, а выносливость больше не тратится при медленном движении. В системе REMIX.D теперь можно прокачивать броню до 15 уровня, а стоимость усилений снизилась. Также переработан баланс наград и урона.

Режим Playgrounds получил сюжетные задания, возможность настройки оружия и брони, новые музыкальные темы и другие улучшения. Полный список изменений доступен на сайте Obsidian. Grounded доступна на PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch и ПК, а также включена в подписку Game Pass.