По данным Digital Foundry, у Grounded на PS5 производительность и качество изображения хуже, чем на Xbox Series X

Порт игры Grounded от Obsidian Entertainment для PlayStation 5 имеет худшую производительность и более низкое качество изображения, чем на Xbox Series X, как показал новый технический анализ.

Digital Foundry рассмотрела порты популярной игры на выживание для PlayStation 5 и Nintendo Switch, подчеркнув, что обе игры оставляют желать лучшего, хотя на консоли Nintendo ожидалось снижение визуального качества и производительности из-за ее слабого оборудования. Однако на консоли Sony худшая производительность и более низкое качество изображения весьма удивительны, учитывая, что ее аппаратное обеспечение не сильно отличается от аппаратного обеспечения Xbox Series X.

На PlayStation 5 диапазон динамического разрешения уже, чем у версии Xbox Series X — от 1080p до 1215p, а не от 1512p до 4K, что приводит к гораздо более мягкому изображению. По данным Digital Foundry, более узкий диапазон динамического разрешения на PlayStation 5 не оправдан производительностью порта, которая часто падает до 50 кадров в секунду и далека от более стабильных 60 кадров в секунду на Xbox Series X. Производительность на обеих консолях падает ниже целевого показателя, но на PlayStation 5 падение более продолжительное, что приводит к ухудшению качества игры без дисплея, совместимого с VRR.

Возвращаясь к визуальному качеству, Grounded на PlayStation 5 имеет те же визуальные настройки, что и на Xbox Series X, за исключением геометрических уровней детализации, которые на консоли Sony выполняются с более высокими настройками, и качества теней. Контуры теней лучше определены на PlayStation 5, что свидетельствует о более высоком качестве настроек, чем на Xbox Series X, хотя это не приводит к лучшему качеству из-за того, как игра обрабатывает отбрасывание теней. На PlayStation 5 алиасинг также более заметен, здесь больше шума и мерцания.

Как уже упоминалось выше, в Grounded для Nintendo Switch произошли некоторые серьезные урезания при запуске на консоли из-за ее низких характеристик, таких как узкий диапазон динамического разрешения 720p-360p, снижение качества ресурсов, удаление таких эффектов, как глубина резкости, объемность и световые столбы. Кроме того, производительность далека от стабильной, поскольку, хотя игре удается достичь целевого показателя в 30 кадров в секунду, время кадра повсюду неравномерно, что приводит к частым подтормаживаниям.

Grounded доступна на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox Series S и Nintendo Switch.