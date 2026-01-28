Grounded 2 получила масштабный апдейт The Toxic Tangle с новым биомом и ездовыми божьими коровками

Obsidian Entertainment и Eidos-Montréal выпустили первое крупное обновление для выживания Grounded 2. Патч под названием The Toxic Tangle заметно расширяет игру и добавляет как новый контент, так и переработанные системы.

Главным нововведением стал биом «Заросший сад» — вертикальная зона для исследования с тайниками, необычными маршрутами и опасными обитателями. Игрокам предстоит пробираться через тыквенные грядки и морковные джунгли, осваивая многоуровневое пространство и открывая новые секреты мира.

Одной из самых необычных особенностей обновления стали ездовые божьи коровки. Эти существа выступают одновременно транспортом и боевыми союзниками: они умеют таранить врагов, использовать водяную пушку и со временем восстанавливать здоровье.

The Toxic Tangle также добавляет новых противников, включая уховёрток, колорадских жуков и пушистую тлю, а среди боссов заявлены таинственная фигура в маске и змея-колосс. Система мутаций была переработана и теперь разделена на активные и пассивные эффекты, а режим строительства BUILD.M получил серьёзные улучшения. Дополняют обновление новые испытания Garden MIX.R и O.R.C, ресурсы, оружие и предметы для крафта, часть косметики доступна в Founder’s Pack.

Grounded 2 находится в раннем доступе на PC с июля 2025 года и уже превзошла оригинал по пиковому онлайну в Steam. Дорожная карта на 2026 год опубликована, а поддержка русского языка пока остаётся в планах.