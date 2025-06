Grounded 2 появилась, потому что Obsidian хотели рассказать новую историю и добавить ездовых животных

Grounded 2 стала одним из немногих сюрпризов от основных студий Microsoft на Xbox Games Showcase этого года, особенно с учетом того, что она выйдет на ПК в раннем доступе Steam и Xbox Series X/S в Game Preview в следующем месяце. Но почему бы не продолжать обновлять оригинал, вместо разработки новой игры?

В интервью IGN исполнительный продюсер Маркус Морган сказал:

Мы начали разработку Grounded на оригинальной Xbox One. И у нас заканчивалось место, чтобы физически добавить функции в игру. Поэтому, если бы мы хотели добавить еще какой-то контент, нам пришлось бы сильно постараться, чтобы расширить игру. И это разрушило концепцию настоящего погружения и пребывания в этом непрерывном пространстве.

Также было желание рассказать новую историю (так как первая игра закончилась достаточно хорошо) и добавить ездовых животных, известных как Багги, которые также помогают в строительстве и бою.

Мы уже прототипировали создание нескольких существ в Grounded 1. Проблема заключалась в том, что мы не проектировали все пространства, чтобы они соответствовали этому новому стилю игры.



Вы меняете скорость перемещения, вам нужно распределить расстояние между точками интереса, как вы справляетесь с землями, как вы справляетесь с внутренними пространствами, как вы справляетесь с опасностями окружающей среды. Все это не было на самом деле продумано, поэтому нам нужно было построить совершенно новое пространство, чтобы действительно позволить этим вещам появиться. Вот почему игра настолько масштабна.

Obsidian не работает над игрой в одиночку. Eidos Montreal (известная по играм Marvel's Guardians of the Galaxy и Shadow of the Tomb Raider) выступает в качестве соразработчика. Несколько разработчиков были большими поклонниками оригинала, и в результате студия разработала предпосылки и злодеев для сиквела.

Grounded 2 выходит 29 июля в раннем доступе.