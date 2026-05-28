Grounded 2 превращается в "Mario Kart на жуках": свежее обновление добавило гонки и инструменты для трасс

Obsidian Entertainment выпустила обновление 0.4.1 для Grounded 2, и оно получилось куда интереснее обычного набора фиксов. Главной новинкой стали Buggy Racing — полноценные гонки на насекомых в режиме Playgrounds. Теперь кооперативное выживание про уменьшенных детей постепенно превращается ещё и в безумную песочницу для пользовательских развлечений, где можно не только строить базы, но и устраивать гонки с друзьями.

Вместе с патчем в игре появилась стартовая карта Lakeside Loop, рассчитанная специально под новый режим. Игроки смогут создавать собственные трассы с контрольными точками, стартовыми площадками, ускорителями и ловушками вроде липкой смолы, замедляющей соперников. Судя по описанию, Obsidian явно делает ставку на контент сообщества — почти как это когда-то успешно работало у Halo Forge или Trackmania.

Обновление также принесло важные технические улучшения. Grounded 2 теперь поддерживает Steam Deck с полноценной привязкой Microsoft-аккаунта и кроссплеем. Для PvP исправили раздражающий баг с «идеальным блоком», из-за которого оглушался атакующий игрок, а не защищающийся. Кроме того, разработчики устранили множество проблем со стабильностью, зависаниями и эксплойтами.

Любопытно, что Obsidian продолжает развивать Grounded 2 не только как сурвайвал, но и как платформу для творчества игроков. И если раньше игра ассоциировалась в первую очередь с исследованием двора и битвами с пауками, то теперь в ней появляется всё больше элементов, способных удерживать аудиторию месяцами — особенно в кооперативе.