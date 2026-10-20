Grounded 2 Rot and Ruin отправляет игроков на борьбу с многоножкой и вносит ряд улучшений

В Grounded 2 стало ещё больше существ, способных превратить жизнь крошечных выживших в настоящий кошмар. Разработчики представили трейлер обновления Rot and Ruin, которое добавляет новую территорию, опасных противников и полезные инструменты.

Главным нововведением стала Поленница (Woodpile) — новая зона для исследования, где обитают вернувшиеся термиты и новые разновидности существ O.G.R.R. Здесь же игроков поджидает сороконожка — огромный босс, появления которого давно просило сообщество.

Но есть и приятные дополнения. Теперь можно оседлать картофельного жука (Potato Beetle Buggy) и использовать его для путешествий по парку. Для любителей строительства появился инструмент Splotcher, позволяющий обновлять внешний вид базы.

Также разработчики расширили систему улучшения снаряжения. С помощью висмута и нового пресса Yoking Press игроки смогут повышать уровень своей экипировки. А во время исследования парка Брукхоллоу найдутся дополнительные темы для SCA.B и коллекционные миниатюры.

Обновление Rot and Ruin продолжает расширять мир Grounded 2, предлагая новые испытания как опытным выжившим, так и тем, кто только начинает осваивать жизнь среди гигантских насекомых.