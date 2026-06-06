Grounded 2 выходит на PS5 с обновлением Into the Abyss - редкий случай раннего доступа от Xbox на чужой платформе

Xbox Game Studios и Obsidian Entertainment подтвердили: 11 августа Grounded 2 в раннем доступе появится на PlayStation 5 вместе с обновлением «Into the Abyss». Ситуация уже выглядит необычно — проект, стартовавший как типичный «эксклюзив раннего доступа» для Xbox и ПК, постепенно расширяется на консоли конкурентов.

Игра впервые вышла 29 июля 2025 года на Xbox Series и ПК, и теперь получает дополнительную аудиторию на PS5. На фоне закрытых экосистем это скорее редкость, чем правило — и, честно говоря, выглядит как ещё один сигнал, что границы между платформами всё сильнее размываются.

Для Sony-пользователей это шанс ворваться в кооперативное выживание без ожидания полного релиза, а для Obsidian — очевидная ставка на расширение сообщества ещё до версии 1.0.