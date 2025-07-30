Grounded 2 вырвалась в лидеры: сиквел моментально обошёл первую часть в Steam

Grounded 2 едва успела выйти в раннем доступе на PC и Xbox, а уже обогнала оригинал по популярности. Новая выживалка от Obsidian и Microsoft стартовала с впечатляющими показателями и быстро попала в топ самых популярных новинок в Steam.
По данным SteamDB, всего через несколько часов после релиза количество одновременных игроков в Grounded 2 достигло 49 836 — это заметно больше, чем пиковый онлайн первой части, который составлял 32 012 человек.
Хотя число одновременных игроков не всегда напрямую говорит о продажах, столь уверенный старт говорит о высоком интересе аудитории. Особенно важно отметить, что Grounded 2 пока находится лишь в стадии раннего доступа, а значит, у неё ещё есть пространство для роста.
Пользователи оставляют преимущественно положительные отзывы (рейтинг 74%), несмотря на жалобы на слабую оптимизацию. Это неудивительно для «сырой» версии, и разработчики обещают оперативно выпускать патчи и улучшения. Grounded 2 уже показывает, что готова стать одним из главных кооперативных хитов года.
так в первую часть играло 2.5 человека, кого там обходить то было?
35к онлайна в пике в первой части
игра для садистов и живодеров бедных насекомых..лучше нехорошего человека насадить на пику чем бедную таракашку или доброго паучка... не играл и не буду играть в нее..это гуано
а что по контенту на старте?
контента мало, доступен лишь 1 остров и нужно собирать монетки
4060 для низких в 1080р и 4070 для средних с 60 фпс в 1080р с длсс - эьто смех, а не оптимизация + статтеры в игре с мультяшной графой
Cкачал вчера в xbox pass запустил, игра выставила автоматически высокие настройки, начал играть вроде нормально всё ниже больше 70 фпс и идет плавно, хз что там у других. Поиграл пару часов и пошел спать. Сегодня планирую продолжить.-. Да и странно что у игры нет ни длсс и ген кадров, и даже фср. Просто модификатор разрешения обычный до 100%
у меня система 4060(8gb) / i5.13400f /32 ОЗУ ddr5 5600 по 2 плашками.
Это 60 фпс без длсс