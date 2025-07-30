Grounded 2 вырвалась в лидеры: сиквел моментально обошёл первую часть в Steam

Grounded 2 едва успела выйти в раннем доступе на PC и Xbox, а уже обогнала оригинал по популярности. Новая выживалка от Obsidian и Microsoft стартовала с впечатляющими показателями и быстро попала в топ самых популярных новинок в Steam.

По данным SteamDB, всего через несколько часов после релиза количество одновременных игроков в Grounded 2 достигло 49 836 — это заметно больше, чем пиковый онлайн первой части, который составлял 32 012 человек.

Хотя число одновременных игроков не всегда напрямую говорит о продажах, столь уверенный старт говорит о высоком интересе аудитории. Особенно важно отметить, что Grounded 2 пока находится лишь в стадии раннего доступа, а значит, у неё ещё есть пространство для роста.

Пользователи оставляют преимущественно положительные отзывы (рейтинг 74%), несмотря на жалобы на слабую оптимизацию. Это неудивительно для «сырой» версии, и разработчики обещают оперативно выпускать патчи и улучшения. Grounded 2 уже показывает, что готова стать одним из главных кооперативных хитов года.