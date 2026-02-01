Команда Standstone анонсировала русскую озвучку для Grounded 2

Отличные новости для фанатов выживания в микромире! Команда энтузиастов Standstone, уже подарившая сообществу качественный текстовый перевод Grounded 2, объявила о начале работы над полноценной русской озвучкой.

Напомню, что сиквел популярного «выживача» вышел в ранний доступ без официальной поддержки великого и могучего. Исправлять ситуацию пришлось своими силами: ранее Standstone уже выпустили, как они сами выражаются, «официальную неофициальную локализацию», которая переводит не только субтитры и интерфейс, но и текстуры в игре. Теперь же ребята решили пойти дальше и подарить персонажам русские голоса.

Что известно о проекте:

Авторы локализации сразу предупредили сообщество: процесс дубляжа — это долго и дорого. Поэтому ждать мгновенного релиза полной версии не стоит. Однако команда выбрала удобный для игроков формат выпуска: озвучка будет выходить частями. Готовые фрагменты звука будут добавляться в игру вместе с регулярными обновлениями их основного русификатора.

Актерский состав:

Уже утверждены голоса для главной четверки выживающих подростков. К кастингу подошли серьезно:

Макс — Дмитрий Рыбин

Уиллоу — Влада Мариупольская

Пит — Иван Солдатенков

Хупс — Екатерина Дмитрова

За техническую часть, сведение и качество звука отвечает звукорежиссер Виталий Кашеваров.

Как поиграть на русском сейчас:

Пока работа над звуком только набирает обороты, играть с комфортом можно уже сейчас. Текстовый перевод от Standstone (версия с адаптированными шрифтами и текстурами) доступен для скачивания и оперативно обновляется авторами под свежие патчи игры.

Команда открыта для поддержки от сообщества, что может существенно ускорить выход качественной озвучки. Следить за дневниками разработки можно в русскоязычном сообществе Grounded в VK.