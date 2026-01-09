Новый биом, насекомые и багги-божья коровка: Obsidian раскрыла подробности следующего обновления Grounded 2

Obsidian Entertainment поделилась первыми подробностями крупного контентного обновления для Grounded 2, которая продолжает развиваться в раннем доступе. В интервью в рамках New Game+ Showcase креативный директор Джастин Васкес и гейм-директор Крис Паркер рассказали, что первый масштабный патч внутри студии называют «зимним обновлением» — и он заметно расширит игру.

Главным нововведением станет совершенно новый биом. На карте появится зона общественного сада, которая подчеркнёт отличие Grounded 2 от оригинала. По словам Васкеса, разработчики делают ставку на сочетание природных форм и созданных человеком элементов, чтобы пространство ощущалось спроектированным на «человеческом уровне», а не просто очередным участком двора.

В новом биоме игроков ждут как знакомые, так и новые насекомые. В игру вернутся осы и чёрные муравьи, для которых подготовят уникальные комплекты брони и оружия. Среди новых противников заявлены сверчки и два вида уховёрток, каждый со своими особенностями поведения.

Отдельного внимания заслуживает багги-божья коровка — новое средство передвижения. Оно позволит быстрее исследовать карту и станет полноценным боевым юнитом. Багги оснастят водяной пушкой, что особенно пригодится в сражениях с летающими врагами.

Точные сроки выхода «зимнего обновления» пока не названы. Grounded 2 уже доступна на PC и Xbox Series X/S, а дальнейшие детали Obsidian обещает раскрыть позже.