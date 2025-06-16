Obsidian изменила стратегию обновлений для Grounded 2 - теперь крупные патчи будут выходить раз в несколько месяцев

Команда Obsidian Entertainment поделилась планами по поддержке Grounded 2 — сиквела популярного кооперативного выживача, где подростки борются за жизнь в саду, полном гигантских насекомых. Как сообщил геймдиректор проекта Крис Паркер, игра будет получать масштабные обновления каждые четыре–пять месяцев.

Разработчики учли опыт первой части, где они пытались выпускать патчи практически ежемесячно. Такой ритм оказался слишком напряжённым как для команды, так и для сообщества — контента было мало, а багов и недовольства много. Теперь же в Obsidian делают ставку на более редкие, но содержательные апдейты.

«Мы хотим, чтобы каждое обновление ощущалось как значимое событие: новые зоны, механики, экипировка и кусочки истории. Это выгоднее и нам, и игрокам», — пояснил Паркер.

Особое внимание во втором Grounded решили уделить сюжету. К релизу в раннем доступе будет готов только первый акт, однако разработчики подчеркивают, что он будет самодостаточным. Остальные главы будут выходить постепенно, вместе с крупными патчами.

Grounded 2 выйдет в раннем доступе 29 июля на ПК и Xbox.