Состоялся показ трейлера Into the Abyss - крупнейшего подводного обновления для выживалки Grounded 2

Студия Obsidian Entertainment совместно с Eidos Montreal выпустили полноценный релизный трейлер масштабного контентного апдейта Into the Abyss для симулятора выживания Grounded 2. Выход ролика приурочен к официальному релизу самого обновления, которое состоится уже сегодня 11 августа 2026 года. Одновременно с этим событием игра, находившаяся в раннем доступе на ПК и Xbox, впервые добралась до консолей PlayStation 5 с полной поддержкой кроссплея между всеми платформами.

Свежее видео детально демонстрирует главную фишку расширения, огромный Скунсовый пруд, который открывает для исследования масштабные подводные и надводные локации Брукхоллоу-парка. Игрокам предстоит столкнуться с новыми механиками выживания, например, при погружении на большую глубину персонажи начнут страдать от эффекта сильного переохлаждения. Чтобы выжить в темноте глубин, геймерам придется крафтить новые гидрокостюмы, тяжелые водолазные ботинки для ходьбы по дну и подводный верстак, а спать теперь придется внутри огромных воздушных пузырей.

Помимо мирных головастиков, в глубинах пруда игроков поджидают смертельно опасные противники, включая гигантских карпов кои и водяных пауков. Для борьбы с ними разработчики добавили совершенно новое оружие, гарпунное ружье. Сражаться на глубине также поможет специальная функция захвата цели, позволяющая сфокусироваться на конкретном враге. Главным же помощником в исследовании станет новое приручаемое насекомое-транспорт под названием Toe-biter, на котором можно быстро передвигаться как по суше, так и под водой.

Кроме водного биома, обновление расширило центральную часть карты, открыв доступ к болотистым топям и огромной полой горе, на которую можно взобраться. В игру вернулись любимые фанатами канатные дороги, а пневматическая транзитная система превратилась в полноценную систему быстрого перемещения между открытыми станциями парка. Напомним, что Grounded 2 прямо со старта обновления Into the Abyss доступна в каталогах подписок Xbox Game Pass и PC Game Pass.