Сюрприз на Xbox Games Showcase: Grounded 2 выйдет в раннем доступе уже в июле

Объявление Grounded 2 стало настоящим сюрпризом на Xbox Games Showcase. Студия Obsidian официально подтвердила разработку продолжения миниатюрного приключения и анонсировала запуск в раннем доступе Steam и Xbox Game Preview уже 29 июля 2025 года.

Удивление вызвано тем, что оригинальная Grounded лишь недавно — в 2022 году — вышла из раннего доступа на Xbox, а в прошлом году появилась на PS5, PS4 и Nintendo Switch.

Вместо долгой поддержки первой части как живого сервиса, как это делает Rare с Sea of Thieves, Obsidian решила пойти дальше и создать масштабное продолжение. Трейлер Grounded 2 демонстрирует расширенное игровое пространство, новые виды оружия и инструменты для строительства, а также впервые появятся ездовые животные и сражения верхом. Это обещает свежий опыт для вас и трёх друзей.

Однако Grounded 2 пока не появится на консолях PlayStation и Nintendo — вероятно, из-за раннего доступа, чтобы сначала доработать игру для основных платформ Xbox и ПК. Кроме того, в этот же день Xbox Games Showcase представил дату выхода The Outer Worlds 2 — 29 октября 2025 года. В целом 2025-й обещает стать годом Obsidian, особенно после релиза Avowed в феврале. Фанаты студии явно не останутся без новых впечатлений.