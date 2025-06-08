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Grounded 2 29.07.2025
Экшен, Выживание, От третьего лица, Открытый мир, Песочница
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Сюрприз на Xbox Games Showcase: Grounded 2 выйдет в раннем доступе уже в июле

butcher69 butcher69

Объявление Grounded 2 стало настоящим сюрпризом на Xbox Games Showcase. Студия Obsidian официально подтвердила разработку продолжения миниатюрного приключения и анонсировала запуск в раннем доступе Steam и Xbox Game Preview уже 29 июля 2025 года.

Удивление вызвано тем, что оригинальная Grounded лишь недавно — в 2022 году — вышла из раннего доступа на Xbox, а в прошлом году появилась на PS5, PS4 и Nintendo Switch.

Вместо долгой поддержки первой части как живого сервиса, как это делает Rare с Sea of Thieves, Obsidian решила пойти дальше и создать масштабное продолжение. Трейлер Grounded 2 демонстрирует расширенное игровое пространство, новые виды оружия и инструменты для строительства, а также впервые появятся ездовые животные и сражения верхом. Это обещает свежий опыт для вас и трёх друзей.

Однако Grounded 2 пока не появится на консолях PlayStation и Nintendo — вероятно, из-за раннего доступа, чтобы сначала доработать игру для основных платформ Xbox и ПК. Кроме того, в этот же день Xbox Games Showcase представил дату выхода The Outer Worlds 2 — 29 октября 2025 года. В целом 2025-й обещает стать годом Obsidian, особенно после релиза Avowed в феврале. Фанаты студии явно не останутся без новых впечатлений.

8
10
Комментарии: 10
Ваш комментарий
Walcraft

🤢🤢🤢🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮

2
barfly89

А с первой частью уже закончили что ли?

1
Zick211

ну там давно был финальный апдейт и прекратили поддержку, видимо из-за этого вторую часть анонсили)

1
Vinzed

год назад был финальный апдейт которые добавил механику нг+

Amsix

А когда-то они делали KOTOR 2 и фаллаут

1
Gridon

Просто платный патч для 1 части, который снова продают в виде раннего доступа. Зато можно кататься на муравье, вот это геймдизайн. Потратили бюджет на пародийный ролик вместо того, чтобы придумать что-то новое.

1
Sidiusz
Просто платный патч для 1 части

Уже поиграл?

1
Gridon Sidiusz

Конечно, поиграл. Мысленно. И увидел там аддон с маунтами, который снова продают как отдельную игру в раннем доступе. Чтобы разглядеть те же ассеты и фичи уровня патча, геймплей не требуется, хватило и рекламного ролика.

jax baron

алелуя

WerGC

игра которую все ждали,НЕТ