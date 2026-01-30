В Steam открыли временный бесплатный доступ к Dead by Daylight и Grounded 2

В Steam стартовала временная акция: до 2 февраля в 21:00 МСК можно бесплатно опробовать сразу две игры — Dead by Daylight и Grounded 2.

Стоит учитывать, что в России акции недоступны, поэтому для участия потребуется аккаунт другого региона. Помимо бесплатного доступа, на Dead by Daylight действует скидка 60% до 10 февраля.

Dead by Daylight от Behaviour Interactive — знаменитый асимметричный хоррор в формате сетевого слэшера. Четверо игроков выступают выжившими и стараются сбежать, чиня генераторы, а один игрок управляет убийцей, мешая им и выслеживая жертв. Игра ценится за динамичный геймплей и напряжённую атмосферу.

Grounded 2 от Obsidian Entertainment предлагает совершенно иной опыт. В роли уменьшенных до размеров муравья детей игроки исследуют огромный мир городского парка, сталкиваются с опасностями природы и используют смекалку для выживания. Игра пока находится в раннем доступе, позволяя тестировать контент до финального релиза.

Акция в Steam — отличная возможность погрузиться сразу в два совершенно разных мира, от хоррора до миниатюрного выживания, без финансовых вложений.