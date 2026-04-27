Xbox везёт на Summer Game Fest сильную линейку демо - ставка на разнообразие и эксперименты

Xbox раскрыла список игр, которые покажут на закрытом мероприятии Summer Game Fest: Play Days 2026, и подборка получилась показательной. Вместо одного громкого блокбастера — ставка на разнообразие: от кооперативных экшенов до странных инди-экспериментов, которые могут неожиданно «выстрелить».

Главным якорем выглядит Grounded 2 от студии Обсидиан Энтертейнмент. Демоверсия предложит кооперативный бой с новым боссом и в целом продолжит идею первой части, но с более масштабным миром и транспортом — именно такие эволюционные сиквелы сейчас заходят лучше всего.

Но куда интереснее проекты поменьше. Например, Aniimo делает ставку на смесь открытого мира и «коллекционирования существ», а Erosion добавляет в рогалик необычную механику времени, где каждая смерть буквально старит мир. Это уже звучит как попытка переосмыслить жанр, а не просто повторить формулу.

Есть и более экспериментальные вещи: хоррор Don’t Fret с одушевлённой гитарой или абсурдный экшен про персонажа с гигантскими руками. Такие проекты редко становятся хитами, но именно они создают ощущение свежести на фоне однотипных релизов.

В итоге линейка Xbox выглядит не столько мощной, сколько гибкой. И, возможно, это более честная стратегия: не угадывать один главный хит, а дать шанс сразу нескольким необычным идеям.