Жара, ящерица и мутации жуков: Grounded 2 получила масштабное обновление Beat the Heat

В Grounded 2 вышло крупное обновление Beat the Heat, которое заметно расширяет возможности выживания и добавляет новый контент — от опасного босса до системы прокачки насекомых и пользовательского режима.

Главным нововведением стала битва с новым боссом — гигантской ящерицей King Dozer. По словам разработчиков из Obsidian Entertainment, это самый крупный и опасный противник в серии. Босс обитает в жаркой зоне, где игрокам придётся учитывать окружающую среду и снижать температуру во время сражения. В основе дизайна лежат черты драконов и повадки реальных ящериц, включая необычную «огненную» атаку.

За победу над King Dozer игроки получат редкий ресурс — его чешую, из которой можно создавать оружие, броню и декоративные предметы.

Ещё одной ключевой системой стала прокачка насекомых. Теперь жуков можно усиливать с помощью специальных ресурсов, открывать для них мутации и повышать уровень с помощью предмета Buffin’ Barrel. Разработчики подчёркивают, что механика находится в тестировании и будет дорабатываться.

Обновление также добавило новую локацию — «Воронкообразный муравейник», где игроков ждут новые существа и ресурсы. Параллельно переработаны боевые системы: изменены механики ядов и восстановления здоровья.

Сезонный контент тоже появился — в честь Пасхи в мире можно найти яйца с зефиром для крафта. А новый режим Playgrounds Mode превращает игру в полноценную песочницу, позволяя создавать собственные карты.

Grounded 2 продолжает активно развиваться в раннем доступе, получая крупные обновления и расширяя игровые возможности.