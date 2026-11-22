Энтузиаст под ником Odd-Nectarine9564 продемонстрировал неофициальный ПК-порт Gran Turismo 6, первоначально выпущенной для PlayStation 3. В отличие от эмулятора RPCS3, проект использует технологию статической рекомпиляции, позволяющую преобразовать консольный код для непосредственного выполнения в Windows.

Разработчик представил Gran Turismo 6 версии 1.22 с нативным исполняемым файлом x86-64 и собственным лаунчером на базе Windows Presentation Foundation (WPF). В демонстрации показана гонка с участием 12 автомобилей на трассе Special Stage Route 7 в разрешении 1920 × 1080 пикселей при 60 FPS.

По словам автора, предварительная рекомпиляция позволяет загружать игру и трассы без задержек, связанных с преобразованием инструкций PPU и SPU во время выполнения. Также реализованы встроенный интерфейс ImGui, вызываемый клавишей F2, и виртуальная файловая система VFS с поддержкой подключения модификаций.

Разработчик утверждает, что использует собственную копию Gran Turismo 6 и официальные обновления, не распространяя защищённые авторским правом игровые файлы.

На данный момент исходный код и готовая сборка проекта не опубликованы.