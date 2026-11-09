Gran Turismo 6 адаптировали для ПК: 4K, 60 FPS, поддержка рулей, модов, LAN и онлайна

Энтузиаст под ником Mabec представил Gran Turismo 6 PC — специальную сборку эмулятора RPCS3, предназначенную для запуска гоночного симулятора с PlayStation 3 на компьютерах под управлением Windows и Linux. Проект предлагает упрощённую установку, улучшенную графику, поддержку игровых рулей, модификаций и сетевых гонок.

Разработчик подчёркивает, что проект не является полноценным нативным портом или самостоятельной статической рекомпиляцией. В его основе лежит модифицированный RPCS3, который предварительно преобразует машинный код процессоров PPU и SPU консоли PS3 в инструкции x86-64 с помощью LLVM. Остальные компоненты системы, включая графический процессор RSX, память и системные службы, продолжают эмулироваться.

Главная задача проекта — устранить многочисленные проблемы совместимости Gran Turismo 6 с RPCS3. Разработчик исправил секундные зависания во время гонок, графические артефакты, сбои при пропуске вступительного ролика и проблемы с сохранением состояния. Также реализованы специальные настройки для разных версий игры: начиная с обновления 1.06 используется обработка цветовых буферов, а для версии 1.05 предусмотрен более быстрый метод передачи изображения через CPU.

Особенности Gran Turismo 6 PC:

Спойлер

Упрощённая установка. Лаунчер включает модифицированный RPCS3, помогает установить прошивку PS3, обнаруживает образ игры и автоматически загружает официальные обновления с версии 1.02 до 1.22 общим объёмом около 10,5 ГБ. Поддерживаются возобновление прерванных загрузок и проверка контрольных сумм.

Лаунчер включает модифицированный RPCS3, помогает установить прошивку PS3, обнаруживает образ игры и автоматически загружает официальные обновления с версии 1.02 до 1.22 общим объёмом около 10,5 ГБ. Поддерживаются возобновление прерванных загрузок и проверка контрольных сумм. Улучшенная графика. Масштабирование внутреннего разрешения от 100 до 300%, поддержка 1440p и 4K, широкоформатных экранов 21:9 и 32:9, а также формата 16:10. Добавлены AMD FSR 1 с CAS, сглаживание MLAA, 16-кратная анизотропная фильтрация, улучшенные тени и расширенное поле зрения.

Масштабирование внутреннего разрешения от 100 до 300%, поддержка 1440p и 4K, широкоформатных экранов 21:9 и 32:9, а также формата 16:10. Добавлены AMD FSR 1 с CAS, сглаживание MLAA, 16-кратная анизотропная фильтрация, улучшенные тени и расширенное поле зрения. Дополнительные графические настройки. Можно включать размытие в движении, отключать глубину резкости и регулировать блики от фар. Исправлены эффекты свечения, автоматическая экспозиция и отображение дыма при нестандартных разрешениях, в том числе при изменении масштаба во время игры.

Можно включать размытие в движении, отключать глубину резкости и регулировать блики от фар. Исправлены эффекты свечения, автоматическая экспозиция и отображение дыма при нестандартных разрешениях, в том числе при изменении масштаба во время игры. 60 FPS в интерфейсе. Галерея автомобилей, экран покупки новых машин и другие разделы, работавшие на PS3 при 30 кадрах в секунду, теперь поддерживают 60 FPS.

Галерея автомобилей, экран покупки новых машин и другие разделы, работавшие на PS3 при 30 кадрах в секунду, теперь поддерживают 60 FPS. Поддержка портативных ПК. Для устройств с экранами 1280 × 800 предусмотрен автоматический профиль с разрешением 720p, форматом 16:10 и FSR. Он рассчитан в том числе на Steam Deck, хотя непосредственные испытания на устройстве пока не проводились.

Для устройств с экранами 1280 × 800 предусмотрен автоматический профиль с разрешением 720p, форматом 16:10 и FSR. Он рассчитан в том числе на Steam Deck, хотя непосредственные испытания на устройстве пока не проводились. Геймпады и гоночные рули. Предусмотрено автоматическое определение контроллеров Xbox, PlayStation, 8BitDo и Switch Pro через SDL. Рули Logitech, Thrustmaster, Fanatec и Moza подключаются через специальный мастер настройки. Игра распознаёт их как Logitech G27 с поддержкой обратной связи Force Feedback.

Предусмотрено автоматическое определение контроллеров Xbox, PlayStation, 8BitDo и Switch Pro через SDL. Рули Logitech, Thrustmaster, Fanatec и Moza подключаются через специальный мастер настройки. Игра распознаёт их как Logitech G27 с поддержкой обратной связи Force Feedback. Модификации. Лаунчер позволяет одним нажатием устанавливать GT6 Career Mod и Spec II. Перед внесением изменений создаётся резервная копия файлов, благодаря чему удаление модификаций восстанавливает первоначальное состояние игры.

Лаунчер позволяет одним нажатием устанавливать GT6 Career Mod и Spec II. Перед внесением изменений создаётся резервная копия файлов, благодаря чему удаление модификаций восстанавливает первоначальное состояние игры. Локальные и сетевые гонки. Восстановлен скрытый режим lanmode, позволяющий проводить гонки по локальной сети без PlayStation Network. Он предусмотрен для американской и европейской версий. Также поддерживается подключение к серверу сообщества Gran Turismo 6 через RPCN, но только для европейского издания.

Восстановлен скрытый режим lanmode, позволяющий проводить гонки по локальной сети без PlayStation Network. Он предусмотрен для американской и европейской версий. Также поддерживается подключение к серверу сообщества Gran Turismo 6 через RPCN, но только для европейского издания. Дополнительные возможности. Открыт доступ к встроенному меню разработчиков, позволяющему изменять количество кредитов и добавлять автомобили в одиночном режиме. Регион и язык эмулируемой консоли автоматически выбираются по версии диска. Лаунчер, окна эмулятора и игровое меню получили единое тёмное оформление, а уведомления информируют о компиляции кода и шейдеров.

По словам Mabec, ему удалось добиться 60 FPS в гонке с шестью автомобилями на системе с GeForce RTX 3080 и восьмиядерным процессором с 16 потоками.

Для работы Gran Turismo 6 PC требуется процессор минимум с восемью потоками, 16 ГБ оперативной памяти, видеокарта с поддержкой Vulkan и около 35 ГБ свободного пространства. Первый запуск версии 1.22 может занимать около 30 минут из-за предварительной компиляции кода и установки игровых данных. Последующие запуски проходят значительно быстрее.

Gran Turismo 6 PC версии 1.1.2 доступна бесплатно на GitHub. Для запуска необходимо самостоятельно предоставить образ оригинального диска Gran Turismo 6. Файлы самой игры в комплект не входят. Проект является неофициальной разработкой и не связан с Sony или Polyphony Digital.