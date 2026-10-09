Разработчики RPCS3 анонсировали обновление для Gran Turismo 6 - одной из лучших гоночных игр PS3

Команда разработчиков эмулятора RPCS3 анонсировала очередное исправление ошибки для игры с PS3. На этот раз разработчик kd-11 устранил проблему с отображением зеркал заднего вида у автомобилей, которая наблюдалась в ранних версиях Gran Turismo 6. Теперь эта ошибка исправлена ​​для версий Gran Turismo 6 вплоть до 1.05 включительно.

К сожалению, исправление ошибки с зеркалом заднего вида в RPCS3 не означает, что Gran Turismo 6 перешла в категорию «Playable» (полностью играбельна) в списке совместимости эмулятора. Команда RPCS3 по-прежнему относит Gran Turismo 6 к категории «Ingame» (запускается, но имеет проблемы) — наряду с 703 другими играми — из-за различных графических и технических неполадок при запуске. Разработчики RPCS3 не рекомендуют обновлять игру до версий выше 1.05, так как «в более новых версиях наблюдаются серьёзные графические дефекты и низкая частота кадров».

Пользователи сообщают, что в текущем состоянии игра все ещё работает плохо. Стоит отметить, что эмуляция PS3 в RPCS3 крайне требовательна к мощности процессора. Использование мощного процессора, такого как Ryzen 7 9800X3D, вероятно, решит многие проблемы с производительностью, возникающие на более слабых чипах. Обязательно ознакомьтесь с официальными системными требованиями RPCS3, чтобы понять, соответствует ли им ваш игровой ПК. Поэтому, если вы хотите играть в игры с PS3 на компьютере, убедитесь, что ваш процессор справится с этой задачей. Покупка современного высокопроизводительного процессора обеспечит значительный прирост скорости работы в RPCS3.