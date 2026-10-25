RPCS3 ускорил перекомпиляцию PPU/SPU благодаря оптимизации Windows - до 48% на Ryzen 9 9950X3D

Команда RPCS3 представила очередную оптимизацию производительности своего эмулятора PlayStation 3. На этот раз улучшение связано с изменением того, как эмулятор работает с выделением памяти в Windows.

Разработчик RPCS3 Megamouse обнаружил, что переход со старого механизма Windows NT heap на более современный SegmentHeap повышает производительность, когда RPCS3 использует большое количество потоков процессора. По словам команды, это сокращает время перекомпиляции PPU и SPU — ресурсоёмкого для CPU процесса, в ходе которого код PlayStation 3 преобразуется в инструкции, понятные современным процессорам.

Эффект продемонстрировали на Gran Turismo 6 с процессором AMD Ryzen 9 9950X3D. Раньше перекомпиляция PPU/SPU занимала 2 минуты 50 секунд, тогда как после перехода на SegmentHeap тот же процесс завершился за 1 минуту 55 секунд.

Таким образом, время ожидания сократилось примерно на 32%, а пропускная способность самой перекомпиляции выросла примерно на 48%. Именно последний показатель RPCS3 использовала в своём сообщении об оптимизации.

SegmentHeap представляет собой механизм распределения памяти Windows, снижающий накладные расходы при многопоточных нагрузках. Изменение потенциально может принести пользу и на других процессорах, однако прирост в 48% команда RPCS3 пока продемонстрировала именно на Ryzen 9 9950X3D.

При этом ускорение перекомпиляции не следует путать с увеличением частоты кадров в играх. PPU/SPU-рекомпиляция переводит код PlayStation 3 в инструкции для современных CPU и в основном выполняется при первом запуске игры. После этого скомпилированный код сохраняется в кэше и используется при последующих запусках.

Следовательно, новая оптимизация уменьшает время ожидания в тех случаях, когда требуется перекомпиляция, но не означает, что производительность Gran Turismo 6 или других игр в RPCS3 выросла на 48% по FPS.