Энтузиаст работает над модом RTX Remix с трассировкой лучей для оригинальной GTA

Моддер gabdeg в настоящее время работает над модом с трассировкой лучей RTX Remix для первой классической игры Grand Theft Auto. И хотя точная дата выхода мода неизвестна, моддер поделился первыми скриншотами, демонстрирующими его разработку.

Первые три скриншота позволяют нам оценить текущее состояние этого мода RTX Remix. Поскольку это всё ещё незавершённая работа, они не отражают качество финальной версии. Тем не менее, они могут дать представление о том, на что способна трассировка лучей в такой старой игре.

Gabdeg также поделился сравнительным скриншотом. Версия с трассировкой лучей RTX Remix находится слева, а стандартная версия — справа. Как видите, мод RTX Remix вносит некоторые изменения, но при этом сохраняет художественный стиль оригинальной версии.