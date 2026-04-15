Grand Theft Auto 08.11.1997
Экшен, Аркада, Вид сверху, Открытый мир, Песочница
8.2 594 оценки

Энтузиаст работает над модов RTX Remix с трассировкой лучей для оригинальной GTA

monk70 monk70

Моддер gabdeg в настоящее время работает над модом с трассировкой лучей RTX Remix для первой классической игры Grand Theft Auto. И хотя точная дата выхода мода неизвестна, моддер поделился первыми скриншотами, демонстрирующими его разработку.

Первые три скриншота позволяют нам оценить текущее состояние этого мода RTX Remix. Поскольку это всё ещё незавершённая работа, они не отражают качество финальной версии. Тем не менее, они могут дать представление о том, на что способна трассировка лучей в такой старой игре.

Gabdeg также поделился сравнительным скриншотом. Версия с трассировкой лучей RTX Remix находится слева, а стандартная версия — справа. Как видите, мод RTX Remix вносит некоторые изменения, но при этом сохраняет художественный стиль оригинальной версии.

A E

Блин. Не могу найти свой любимый rtx мемас :(

Tommy451

сразу поясняю что это едва потянет RTX5080

ojibra_6y3oba

Надмозг

Neko-Acheron

Какай чудесная графика, вот она, вершина компьютерно - графичных технологий. Мы шли к этому 30 лет... нет все 50 и теперь я могу поиграть на 5090 в GTA при RTX mod в 10 фпс. Белисимо :D

D4GoldenHour

Тут полноценный ремастер нужен, а не RTX Remix.

