Grand Theft Auto 08.11.1997
Экшен, Аркада, Вид сверху, Открытый мир, Песочница
8.2 574 оценки

Первой части GTA исполнилось 28 лет

Simple Jack Simple Jack

Сегодня (28 ноября) у первой части GTA день рождения. Игра вышла ровно 28 лет назад. Сначала она была доступна только на MS-DOS и Windows, но позже (в декабре 1997 года) добралась и до PlayStation.

Grand Theft Auto представляет собой приключенческий экшен от студии DMA Design (будущей Rockstar North), ставший началом одной из самых известных игровых серий.

Проект использует вид сверху и предлагает открытый мир, разделённый на шесть уровней в трёх городах (Либерти-Сити, Сан-Андреас и Вайс-Сити), основанных на Нью-Йорке, Сан-Франциско и Майами. Игрок действует в роли преступника, который поднимается по криминальной лестнице, выполняя задания местных банд.

Прогресс строится вокруг свободы действий. Несмотря на простую графику, игра запомнилась высокой динамикой, звуковым оформлением и уникальной свободой, позже закрепившей формулу, на которой выросла вся серия.

Black3D

Лучшая GTA. Сюжет про настоящего автовора, классные сюжетные повороты, великолепная графика, 3 полноценных города, приятное управление, разнообразный трафик, запоминающиеся погони и чего там только ещё нет...

1
MNM 777
1
ant 36436

Новость вышла на 2 года раньше чем нужно.