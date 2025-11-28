Первой части GTA исполнилось 28 лет

Сегодня (28 ноября) у первой части GTA день рождения. Игра вышла ровно 28 лет назад. Сначала она была доступна только на MS-DOS и Windows, но позже (в декабре 1997 года) добралась и до PlayStation.

Grand Theft Auto представляет собой приключенческий экшен от студии DMA Design (будущей Rockstar North), ставший началом одной из самых известных игровых серий.

Проект использует вид сверху и предлагает открытый мир, разделённый на шесть уровней в трёх городах (Либерти-Сити, Сан-Андреас и Вайс-Сити), основанных на Нью-Йорке, Сан-Франциско и Майами. Игрок действует в роли преступника, который поднимается по криминальной лестнице, выполняя задания местных банд.

Прогресс строится вокруг свободы действий. Несмотря на простую графику, игра запомнилась высокой динамикой, звуковым оформлением и уникальной свободой, позже закрепившей формулу, на которой выросла вся серия.