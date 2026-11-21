Создатель оригинальной Grand Theft Auto и Lemmings Дэвид Джонс в беседе с продюсером студии Riverboat Games Люсиндой Шейл на канале abertayTV подробно разобрал эволюцию найма специалистов и скрытые нюансы работы над игровыми механиками. На раннем этапе существования основанной им в 1988 году шотландской студии DMA Design оценивать кандидатов на обычных собеседованиях было крайне трудно, поскольку в те годы в компанию приходили программисты и художники, прежде никогда не занимавшиеся созданием игр.

По словам Джонса, даже выпускников классических факультетов компьютерных наук приходилось почти переучивать, ведь игровая разработка требовала узкоспециализированных навыков, которым не обучали в стандартных вузах. Именно этот кадровый разрыв и постоянный диалог между студией и преподавателями подтолкнули Abertay University к запуску 1-й в мире университетской степени по разработке видеоигр в 1997 году. За прошедшие десятилетия ситуация изменилась в лучшую сторону: современные студенты начинают собирать собственные проекты еще во время учебы и приходят в студии с крепким портфолио, как сама Шейл, отметившаяся победой на конкурсе Dare Academy с игрой Galactic Postal Servitude.

Тем не менее даже наличие готовых работ в резюме не отменяет разницы в том, как разные инженеры подходят к решению творческих задач. Иллюстрируя этот феномен, ветеран с 40-летним стажем привел показательный пример из практики разработки транспортных средств.

Можно дать 2 программистам абсолютно одинаковую задачу, и они вернутся с совершенно разными реализациями. Физика автомобилей в этом плане служит отличным примером: модели машин при вождении в итоге ощущаются по-разному. Кто-то просто понимает, как заставить автомобиль чувствоваться правильно с точки зрения физики, а кто-то не до конца это улавливает, хотя каждому из них выдали идентичное задание.

- Дэвид Джонс, основатель DMA Design и соавтор Grand Theft Auto

По мнению разработчика, ключевым условием при формировании команды становится поиск единомышленников, чей образ мышления совпадает с общим видением проекта. Джонс убежден, что игра не является сухой программной утилитой, а геймеры всего за 5 минут после запуска безошибочно определяют, сколько мастерства и души авторы вложили в свое творение. Такой же философии ветеран придерживается и сейчас: после руководства крупными коллективами он вернулся к компактному формату и работает над новым прототипом в команде из 2 человек вместе с другим инженером-программистом, проверяя свежие идеи без корпоративного давления.

Собственная история DMA Design наглядно показывает, насколько сильно точное ощущение геймплея и слаженная работа команды влияют на судьбу проекта. После коммерческого успеха Lemmings в 1991 году и выхода дебютной Grand Theft Auto в 1997 году, концепцию которой переделали из симулятора полицейских в криминальный боевик, шотландская студия перешла под крыло Take-Two Interactive и была преобразована в Rockstar North, выпустившую Grand Theft Auto 6.