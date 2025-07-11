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Grand Theft Auto 2 24.10.1999
Экшен, Открытый мир, Песочница
8.2 664 оценки

GTA 2 теперь работает прямо в браузере - с русским радио и поддержкой 3Dfx

MaxBlacksmith MaxBlacksmith

Классическая Grand Theft Auto 2 1999 года, известная у нас как "GTA 2: Беспредел", получила "порт" для запуска прямо в браузере. Теперь никаких установок — достаточно открыть ссылку и погрузиться в пиксельный хаос мегаполиса, как в «нулевые».

Разработчики проекта подчёркивают, что ключом к успеху стала установка настроенной Windows 95
в эмуляторе Js-Dos, которая позволяет воспроизводить оригинальную графику и спецэффекты без потери деталей. Недавно была прикручена технология WebGL3dfx, на которой уже выпустили Recoil.

Мы и сами очень тепло относимся к данной игре, так что сделали полную русскую версию игры (включая музыку), которая выпускалась под названием GTA 2: Беспредел.

Поиграть в ГТА 2: Беспредел можно по ссылке в любом современном браузере в любой операционной системе.

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Комментарии: 4
Ваш комментарий
Carter54

Привет 👋

Я один из разработчико. Спасибо что написал про наш проект, но к сожалению вся информация верна лишь на 20%.

Во первых, чтобы не вводить никого в заблуждение - это буквально эмуляция а не порт. Это эмулятор Js-Dos на который установлена и осоьым образом настроена самая настоящая Windows 95, и с недавних пор прикручена наша последния разраьотка WebGL3dfx.

Во вторых не знаю откуда цитата)) никто из моей команды такого не говорил буквально этими словами).

Музыка на радио а не на рации)

В третьих, игра не работает на Dos Browser. DB не поддерживает нащ WebGL3dfx.

Со всем уважением. Команда DosZone Team

5
MaxBlacksmith

Дико извиняюсь, пост поправил. жду проверки администрации

Egik81

16 битный цвет прилагается.))))

1
Merelone

В халву на сайте прикольно покатать

1