GTA 2 теперь работает прямо в браузере - с русским радио и поддержкой 3Dfx

Классическая Grand Theft Auto 2 1999 года, известная у нас как "GTA 2: Беспредел", получила "порт" для запуска прямо в браузере. Теперь никаких установок — достаточно открыть ссылку и погрузиться в пиксельный хаос мегаполиса, как в «нулевые».

Разработчики проекта подчёркивают, что ключом к успеху стала установка настроенной Windows 95

в эмуляторе Js-Dos, которая позволяет воспроизводить оригинальную графику и спецэффекты без потери деталей. Недавно была прикручена технология WebGL3dfx, на которой уже выпустили Recoil.

Мы и сами очень тепло относимся к данной игре, так что сделали полную русскую версию игры (включая музыку), которая выпускалась под названием GTA 2: Беспредел.

Поиграть в ГТА 2: Беспредел можно по ссылке в любом современном браузере в любой операционной системе.