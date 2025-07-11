GTA 2 теперь работает прямо в браузере - с русской озвучкой и поддержкой 3Dfx

Классическая Grand Theft Auto 2 1999 года, известная у нас как GTA 2: Беспредел, получила полноценный порт для запуска прямо в браузере. Теперь никаких установок — достаточно открыть ссылку и погрузиться в пиксельный хаос мегаполиса, как в «нулевые».

Разработчики проекта подчёркивают, что ключом к успеху стала интеграция современных WebGL-технологий и эмуляции 3Dfx, которая позволяет воспроизводить оригинальную графику и спецэффекты без потери деталей. Порт собран с помощью Emscripten, что позволило переложить C++-код игры в JavaScript, сохранив при этом все механики и анимации.

GTA 2 всегда была в нашей душе, и мы хотели вернуть игрокам те самые ощущения — от затяжных погонь до сумасшедшей музыки на рации. Поддержка 3Dfx и WebGL дала нам инструмент, чтобы сделать это максимально аутентично

Поиграть в ГТА 2: Беспредел можно по ссылке в любом современном браузере в любой операционной системе, или в Dos.Браузере, если он у вас установлен