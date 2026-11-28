Пока энтузиасты пытаются перенести Grand Theft Auto VI на ПК, разработчик под ником almost-drowned-rat представил проект Grand Theft Auto 2 Recompiled — неофициальную рекомпиляцию культовой игры Rockstar Games, вышедшей в 1999 году.

В основе проекта лежит оригинальная ПК-версия GTA 2. Благодаря статической рекомпиляции машинный код игры преобразуется в код на языке C, после чего компилируется для современных систем. Проект использует графический API Vulkan и библиотеку SDL3, не требуя эмуляторов и оригинальных DLL-библиотек игры. В разработке также использовался искусственный интеллект Claude Code от Anthropic.

Среди основных возможностей Grand Theft Auto 2 Recompiled:

Поддержка высоких разрешений, включая 4K.

Поддержка 30, 60 и 120 FPS.

Полноценная поддержка форматов экрана 4:3, 16:9, 16:10 и 21:9 без растягивания изображения.

Поддержка графических шейдеров RetroArch.

Настраиваемая мини-карта и карта района.

Ручное управление масштабом камеры.

Современная схема управления с поддержкой геймпадов, клавиатуры и мыши.

Поддержка модификаций.

Возможность создания собственной радиостанции.

Настройка плотности дорожного движения и количества пешеходов.

Поддержка русского языка.

Стоит отметить, что 60 и 120 FPS достигаются посредством интерполяции кадров, тогда как игровая логика продолжает работать с оригинальной частотой в 30 обновлений в секунду.

Первая публичная ПК-версия проекта под номером 0.7.0 вышла 26 ноября, а уже 27 ноября разработчик выпустил обновление 0.8.0, добавившее мини-карту, ручное управление камерой, расширенные настройки управления и поддержку модификаций.

Grand Theft Auto 2 Recompiled доступна для Windows, Linux и Android. Сам проект распространяется бесплатно и не содержит оригинальных игровых файлов. Для запуска потребуется бесплатная версия GTA 2, выпущенная Rockstar Games в 2004 году. При первом запуске программа самостоятельно выполнит рекомпиляцию игры на компьютере пользователя.