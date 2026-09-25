Вышел мод с поддержкой трассировки путей на базе RTX Remix для Grand Theft Auto 2

Моддер gabdeg выпустил мод с поддержкой трассировки путей на базе RTX Remix для Grand Theft Auto 2. Эта модификация позволяет играть в классическую часть серии GTA с использованием технологии трассировки путей в реальном времени.

Благодаря трассировке путей освещение в GTA 2 стало качественнее: теперь корректно отображается свет от пожаров, взрывов и выстрелов. Также реализована динамическая смена времени суток в рамках проекта Remix Plus. Напомним, что под Remix Plus понимаются пользовательские модификации среды выполнения или атмосферные дополнения, созданные сообществом.

Кроме того, мод RTX Remix добавляет карты самосвечения для некоторых текстур и исправляет отображение картинки в формате 16:9. Это устраняет проблему внезапного появления («поп-ина») автомобилей и пешеходов по краям экрана. Игроки также могут открыть панель настроек клавишей F4, чтобы отрегулировать освещение и время суток.

Приятным бонусом является то, что саму GTA 2 можно скачать бесплатно. Компания Rockstar Games сделала игру доступной для бесплатной загрузки ещё в декабре 2004 года в рамках серии «Rockstar Classics».

Скачать мод RTX Remix можно по ссылке выше.