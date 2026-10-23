Бывший технический директор Rockstar опроверг главные мифы о цензуре в Grand Theft Auto 3 после 11 сентября

Трагические события 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке на протяжении более чем 20 лет оставались главным источником слухов о масштабных вырезанных материалах из Grand Theft Auto 3. Бывший технический директор DMA Design и Rockstar North Оббе Вермей развеял популярные фанатские теории. Разработчик заявил, что студия никогда не планировала добавлять башни Всемирного торгового центра, а внесенные правки носили сугубо точечный и косметический характер.

По словам Вермея, теракт потряс руководство издательства Rockstar Games, поскольку главный офис компании находился прямо на Манхэттене. В течение 1-2 недель авторы всерьез обсуждали целесообразность выпуска проекта в столь тяжелый для страны период. В итоге руководство решило не отменять релиз, но привлекло к проверке юристов, которые потребовали дистанцировать виртуальный Либерти-Сити от трагических ассоциаций с реальным Нью-Йорком.

В игре никогда не было башен-близнецов, это полная выдумка. Если бы они там действительно находились, это обернулось бы настоящей катастрофой, но мы их даже не планировали.

- Оббе Вермей, бывший технический директор DMA Design и Rockstar North

Вторым масштабным заблуждением оставался персонаж по имени Даркел, чьи квесты якобы спешно удалили из-за темы терроризма и подрыва автобусов. Технический директор пояснил, что одиозного бродягу убрали из сюжетной кампании задолго до осенних событий 2001 года. Задания с коктейлями Молотова оказались скучными, излишне жестокими и не соответствовали общему тону повествования, поэтому героя разжаловали до обычного уличного пешехода.

Реальные изменения затронули всего 3 элемента. Программисты перекрасили полицейские патрульные автомобили, чтобы их ливрея меньше напоминала реальные сине-белые машины полицейского департамента Нью-Йорка. Кроме того, Вермею пришлось скорректировать маршрут фонового самолета Сессна, парившего над мегаполисом. Из-за дальности прорисовки в 80 метров летательный аппарат под определенным углом визуально врезался в текстуры зданий, поэтому траекторию полета подняли значительно выше. Финальной правкой стало удаление 1 ругательства из предсмертной речи Каталины.

Косметическая чистка исходного кода и замена текстур отняли у команды всего около 2 недель. Игра добралась до прилавков магазинов на консоли PlayStation 2 с незначительной задержкой 22 октября 2001 года.