ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Grand Theft Auto 3 21.10.2001
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир
8.7 3 221 оценка

Бывший технический директор Rockstar раскрыл детали отмененного сетевого режима в Grand Theft Auto 3

Extor Menoger Extor Menoger

Официальный мультиплеер стал неотъемлемой частью серии гораздо позже, однако разработчики создали работающий сетевой прототип еще на этапе производства Grand Theft Auto 3. Бывший технический директор DMA Design и Rockstar North Оббе Вермей рассказал, что в шотландской студии тестировали рабочий соревновательный режим по локальной сети, рассчитанный на группу от 4 до 8 участников.

Причиной разработки послужило наследие предыдущих частей серии. Поскольку Grand Theft Auto 1 и Grand Theft Auto 2 поддерживали сетевые баталии на персональных компьютерах, авторы посчитали обязательным перенести этот функционал и в новую трехмерную игру. Вермей потратил около 4 недель на написание сетевой архитектуры и интеграцию базовых игровых механик в общий мир Либерти-Сити.

Режим работал как полноценный командный детматч. Игроки могли атаковать друг друга, зарабатывать очки за убийства и силой вытаскивать оппонентов из автомобилей.
- Оббе Вермей, бывший технический директор DMA Design и Rockstar North

Несмотря на успешный запуск прототипа, программисты быстро столкнулись с непреодолимыми архитектурными сложностями. Для создания полноценного коммерческого продукта требовалось написать сетевые лобби, настроить стабильное соединение и синхронизировать скрипты миссий между несколькими компьютерами. В условиях жестких сроков контракта с Sony на доработку подобной системы у команды попросту не оставалось времени.

Ситуацию усугубляло то, что консоль PlayStation 2 на момент релиза в 2001 году еще не обладала развитой сетевой инфраструктурой, а сетевой адаптер продавался отдельно. Руководство студии приняло решение полностью вырезать сетевой код из сборки, чтобы перенаправить все доступные силы программистов на спасение одиночной кампании и оптимизацию движка.

Полноценный официальный мультиплеер в трехмерных проектах студии появился лишь в 2005 году в портативной Grand Theft Auto Liberty City Stories для PlayStation Portable, а на стационарных консолях сетевые баталии дебютировали в 2008 году вместе с выходом Grand Theft Auto 4.

0
1
Комментарии:  1
Ваш комментарий
TerryTrix

Что еще интересного будет по GTA 3??)