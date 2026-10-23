Бывший технический директор Rockstar раскрыл детали отмененного сетевого режима в Grand Theft Auto 3

Официальный мультиплеер стал неотъемлемой частью серии гораздо позже, однако разработчики создали работающий сетевой прототип еще на этапе производства Grand Theft Auto 3. Бывший технический директор DMA Design и Rockstar North Оббе Вермей рассказал, что в шотландской студии тестировали рабочий соревновательный режим по локальной сети, рассчитанный на группу от 4 до 8 участников.

Причиной разработки послужило наследие предыдущих частей серии. Поскольку Grand Theft Auto 1 и Grand Theft Auto 2 поддерживали сетевые баталии на персональных компьютерах, авторы посчитали обязательным перенести этот функционал и в новую трехмерную игру. Вермей потратил около 4 недель на написание сетевой архитектуры и интеграцию базовых игровых механик в общий мир Либерти-Сити.

Режим работал как полноценный командный детматч. Игроки могли атаковать друг друга, зарабатывать очки за убийства и силой вытаскивать оппонентов из автомобилей.

- Оббе Вермей, бывший технический директор DMA Design и Rockstar North

Несмотря на успешный запуск прототипа, программисты быстро столкнулись с непреодолимыми архитектурными сложностями. Для создания полноценного коммерческого продукта требовалось написать сетевые лобби, настроить стабильное соединение и синхронизировать скрипты миссий между несколькими компьютерами. В условиях жестких сроков контракта с Sony на доработку подобной системы у команды попросту не оставалось времени.

Ситуацию усугубляло то, что консоль PlayStation 2 на момент релиза в 2001 году еще не обладала развитой сетевой инфраструктурой, а сетевой адаптер продавался отдельно. Руководство студии приняло решение полностью вырезать сетевой код из сборки, чтобы перенаправить все доступные силы программистов на спасение одиночной кампании и оптимизацию движка.

Полноценный официальный мультиплеер в трехмерных проектах студии появился лишь в 2005 году в портативной Grand Theft Auto Liberty City Stories для PlayStation Portable, а на стационарных консолях сетевые баталии дебютировали в 2008 году вместе с выходом Grand Theft Auto 4.