Бывший технический директор Rockstar раскрыл истинную причину молчания Клода в Grand Theft Auto 3

На протяжении более чем 20 лет молчание главного героя Grand Theft Auto 3 порождало множество теорий среди фанатов. Бывший технический директор DMA Design и Rockstar North Оббе Вермей раскрыл реальную причину отсутствия голоса у Клода. Решение лишить протагониста реплик приняли вовсе не из-за сложного художественного замысла, а ради банальной экономии времени и ресурсов в условиях жесточайших сроков.

Разработка культовой экшен-игры в 3D длилась всего 2.5 года. Команда студии состояла примерно из 15 человек на старте и выросла лишь до 35 специалистов ближе к релизу. В столь сжатые сроки авторам приходилось создавать с нуля движок на базе RenderWare, физику транспорта и огромный город. Любое изменение в дизайне миссий требовало бы полной переработки диалогов, повторных сессий записи актеров и переписывания скриптов.

Основная мысль заключалась в том, что игроку проще ассоциировать себя с персонажем без голоса. Но в то же время это позволило выбросить целую гору работы, которую нам не пришлось выполнять из-за жесткой нехватки времени.

- Оббе Вермей, бывший технический директор DMA Design и Rockstar North

Отказ от озвучки протагониста заметно упростил работу над сценарием. В те годы продюсер Лесли Бензис управлял сюжетом при помощи обычной настенной доски и разноцветных стикеров, регулярно тасуя миссии между собой. Если бы Клод постоянно вступал в диалоги с криминальными боссами Либерти-Сити, любая сюжетная перестановка приводила бы к срыву сроков производства и конфликту с платформодержателем в лице Sony.

Оббе Вермей также прокомментировал давний миф о существовании озвучки в рекламных материалах. В одном из ранних трейлеров с выставки E3 2001 года персонаж выкрикивал фразу выходи из машины при угоне чужого автомобиля. Разработчик пояснил, что для главного героя никогда не записывали реплики, а аудиодорожку для проморолика просто вырезали из Grand Theft Auto 2 сотрудники маркетингового отдела Rockstar New York.

Практику использования немых протагонистов студия окончательно свернула уже в следующем проекте серии. Вышедшая в 2002 году Grand Theft Auto Vice City получила полноценно говорящего Томми Версетти, голос которому подарил голливудский актер Рэй Лиотта.