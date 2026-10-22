Четверть века в Либерти-Сити: GTA III отмечает 25-летие с момента выхода

22 октября 2001 года Rockstar Games выпустила Grand Theft Auto III на PlayStation 2. Спустя ровно 25 лет игра остаётся важной вехой в истории индустрии: именно она перевела серию из вида сверху в полноценный трёхмерный мир и задала формулу, по которой франшиза развивается до сих пор.

GTA III стала первой частью, где игрок мог свободно перемещаться по городу, угонять машины, устраивать перестрелки и уходить от погони. Либерти-Сити, вдохновлённый Нью-Йорком, предлагал не только сюжетные задания, но и простор для исследования: по нему хотелось просто ездить без цели, а необычные миссии превращали прогулки в настоящий приключенческий экшен.

До 2001 года мало кто решался дать игрокам такую свободу, и именно GTA III показала, насколько она востребована. Игра стала предтечей Vice City, которая позже закрепила за серией культовый статус, но именно третья часть открыла новую главу в истории франшизы.