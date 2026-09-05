Для GTA 3 вышел полностью переработанный Widescreen Fix с бесшовным миром и поддержкой ультрашироких мониторов

Спустя более десяти лет после выхода оригинального Widescreen Fix для классической Grand Theft Auto 3 мод получил полную переработку с нуля. Обновлённая версия сохраняет простую установку по принципу drop-in, но значительно расширяет список улучшений и добавляет новые настройки прямо в меню игры.

Что нового

Главная задача мода — корректная поддержка современных дисплеев без искажений изображения:

Правильное отображение всех элементов интерфейса на 16:9, 21:9 и других форматах;

Переработанный широкоформатный HUD с настройкой ограничений для 16:9, 21:9 или пользовательского соотношения;

Горизонтальное расширение FOV без эффекта Vert-;

Исправленные кат-сцены с сохранением оригинального поля зрения и чёрных полос;

Анимированные границы роликов с выбором режима: отключены, letterbox, pillarbox или оба варианта;

Встроенный ограничитель кадров от 30 до 240 FPS (не устраняет игровые баги при высоком FPS, а лишь задаёт лимит).

Дополнительные улучшения качества жизни

Помимо широкоформатной поддержки, мод включает ряд технических доработок:

Свободное перемещение между Портлендом, Стонтоном и Шорсайд-Вейлом без экранов загрузки;

Zone Cull Fix — объекты больше не исчезают по краям карты;

Принудительное MSAA и исправление артефактов в виде тонких 1-пиксельных линий;

Гамма в стиле Xbox 360 и GTA IV;

Полупрозрачное размытое меню паузы;

Динамический FOV на скорости и эффект тряски камеры из Vice City Stories;

Улучшенные контуры текста вместо устаревших теней.

Мод уже доступен для скачивания на сайте FusionFix и предназначен для классической версии Grand Theft Auto 3.