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Grand Theft Auto 3 21.10.2001
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир
8.7 3 194 оценки

Для GTA 3 вышел полностью переработанный Widescreen Fix с бесшовным миром и поддержкой ультрашироких мониторов

monk70 monk70

Спустя более десяти лет после выхода оригинального Widescreen Fix для классической Grand Theft Auto 3 мод получил полную переработку с нуля. Обновлённая версия сохраняет простую установку по принципу drop-in, но значительно расширяет список улучшений и добавляет новые настройки прямо в меню игры.

Grand Theft Auto 3 "Widescreen Fix широкоформатный фикс"

Что нового

Главная задача мода — корректная поддержка современных дисплеев без искажений изображения:

  • Правильное отображение всех элементов интерфейса на 16:9, 21:9 и других форматах;
  • Переработанный широкоформатный HUD с настройкой ограничений для 16:9, 21:9 или пользовательского соотношения;
  • Горизонтальное расширение FOV без эффекта Vert-;
  • Исправленные кат-сцены с сохранением оригинального поля зрения и чёрных полос;
  • Анимированные границы роликов с выбором режима: отключены, letterbox, pillarbox или оба варианта;
  • Встроенный ограничитель кадров от 30 до 240 FPS (не устраняет игровые баги при высоком FPS, а лишь задаёт лимит).

Дополнительные улучшения качества жизни

Помимо широкоформатной поддержки, мод включает ряд технических доработок:

  • Свободное перемещение между Портлендом, Стонтоном и Шорсайд-Вейлом без экранов загрузки;
  • Zone Cull Fix — объекты больше не исчезают по краям карты;
  • Принудительное MSAA и исправление артефактов в виде тонких 1-пиксельных линий;
  • Гамма в стиле Xbox 360 и GTA IV;
  • Полупрозрачное размытое меню паузы;
  • Динамический FOV на скорости и эффект тряски камеры из Vice City Stories;
  • Улучшенные контуры текста вместо устаревших теней.

Мод уже доступен для скачивания на сайте FusionFix и предназначен для классической версии Grand Theft Auto 3.

ПК 27
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17
Комментарии:  17
Ваш комментарий
KILLA06

зачем ,если есть ремастед

8
Grandshot

Насколько можно судить по шакальному видеоролику, новая гамма это мобильный рендер без синевы и с выкрученной контрастностью.

А эффект тряски на скорости "из VCS" выглядит точь в точь как в первых модах на нитро для классического GTA Vice City.

5
kedmaker

Flashback 95.6 FM

Elizabeth Daily - Shake It Up

5
NevSan

Уже устарело