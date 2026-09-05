Для GTA 3 вышел полностью переработанный Widescreen Fix с бесшовным миром и поддержкой ультрашироких мониторов

Спустя более десяти лет после выхода оригинального Widescreen Fix для классической Grand Theft Auto 3 мод получил полную переработку с нуля. Обновлённая версия сохраняет простую установку по принципу drop-in, но значительно расширяет список улучшений и добавляет новые настройки прямо в меню игры.
Что нового
Главная задача мода — корректная поддержка современных дисплеев без искажений изображения:
- Правильное отображение всех элементов интерфейса на 16:9, 21:9 и других форматах;
- Переработанный широкоформатный HUD с настройкой ограничений для 16:9, 21:9 или пользовательского соотношения;
- Горизонтальное расширение FOV без эффекта Vert-;
- Исправленные кат-сцены с сохранением оригинального поля зрения и чёрных полос;
- Анимированные границы роликов с выбором режима: отключены, letterbox, pillarbox или оба варианта;
- Встроенный ограничитель кадров от 30 до 240 FPS (не устраняет игровые баги при высоком FPS, а лишь задаёт лимит).
Дополнительные улучшения качества жизни
Помимо широкоформатной поддержки, мод включает ряд технических доработок:
- Свободное перемещение между Портлендом, Стонтоном и Шорсайд-Вейлом без экранов загрузки;
- Zone Cull Fix — объекты больше не исчезают по краям карты;
- Принудительное MSAA и исправление артефактов в виде тонких 1-пиксельных линий;
- Гамма в стиле Xbox 360 и GTA IV;
- Полупрозрачное размытое меню паузы;
- Динамический FOV на скорости и эффект тряски камеры из Vice City Stories;
- Улучшенные контуры текста вместо устаревших теней.
Мод уже доступен для скачивания на сайте FusionFix и предназначен для классической версии Grand Theft Auto 3.
зачем ,если есть ремастед
Насколько можно судить по шакальному видеоролику, новая гамма это мобильный рендер без синевы и с выкрученной контрастностью.
А эффект тряски на скорости "из VCS" выглядит точь в точь как в первых модах на нитро для классического GTA Vice City.
Flashback 95.6 FM
Elizabeth Daily - Shake It Up
Уже устарело