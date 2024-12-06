Эксклюзивное соглашение о выпуске GTA 3, Vice City, San Andreas на PlayStation подписали из опасений Sony по поводу Xbox

Grand Theft Auto 3, Vice City и San Andreas когда-то были эксклюзивами для PlayStation 2, и соглашение о выпуске этих игр исключительно на консоли было подписано отчасти из-за опасений Sony по поводу Xbox.

Выступая на специальной сессии EGX в Лондоне, организованной Кристофером Дрингом из GamesIndustry, Крис Диринг, президент Sony Computer Entertainment Europe до выхода PlayStation 3, прокомментировал многочисленные сделки, благодаря которым несколько игр сторонних разработчиков стали эксклюзивами для PlayStation.

Он сказал, что некоторые из них, например, эксклюзивная сделка с Grand Theft Auto, были заключены отчасти в ответ на выход Xbox. Компания забеспокоилась, когда увидела, что выходит консоль, и они знали, что эксклюзивность имеет большое значение в других областях, поэтому, когда приближался запуск первой Xbox, они поговорили с некоторыми из своих любимых сторонних разработчиков и издателей и спросили, не хотят ли они заключить специальное соглашение, чтобы их игры следующего поколения оставались эксклюзивами PlayStation в течение двух лет. Take-Two была в числе издателей, принявших это предложение, и оно окупилось с лихвой, несмотря на ожидания, поскольку Grand Theft Auto не была такой популярной, как сейчас, а её первые игры с видом сверху не произвели фурора.

Помимо комментариев по поводу эксклюзивной сделки Grand Theft Auto, другие бывшие руководители Sony прокомментировали другие интересные факты из 30-летней истории PlayStation, такие как скептическое отношение торговых СМИ к PlayStation 2, хорошо известные проблемы с разработкой PlayStation 3, жалобы лондонской студии на отсутствие встроенной камеры для PlayStation 4 и многое другое.