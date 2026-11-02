GamesVoice впервые показала русскую озвучку GTA 3 и Vice City Stories

Команда GamesVoice представила новые ролики, в которых впервые показала русскую озвучку Grand Theft Auto: Vice City Stories и Grand Theft Auto 3. Энтузиасты продемонстрировали примеры профессионального дубляжа некоторых кат-сцен.
Студия GamesVoice еще в марте 2025 года собрала 1,2 млн рублей на локализацию основной GTA: San Andreas и начала перевод и адаптацию текстов. Команда копит еще 900 тыс. рублей на озвучку радиостанций, и пока геймеры пожертвовали 760 тыс. Ожидается, что на создание русификатора GTA: San Andreas у GamesVoice уйдет минимум полтора года, максимум — три.
Ранее студия выпустила русификатор GTA: Vice City. На локализацию команда потратила больше 500 тыс. рублей.
сука, мы ждали Макса Пэна 3, тут хуяту подвизли...
Ну вот и нафига столько времени копить на радио, озвучили бы уже чисто игру, а то что насобирали на радио, перекинули на другой проект, че хренью то заниматься
Вайс Сити весьма качественная озвучка вышла у них.
С такими размахами переводы будут выходить раз в пятилетку.
Есть довольно хорошая озвучка от WuzVoice, тоже советую заценить. А так круто что GamesVoice озвучивает старые культовые игры