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Grand Theft Auto 3 21.10.2001
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир
8.7 3 228 оценок

GamesVoice впервые показала русскую озвучку GTA 3 и Vice City Stories

Serious Ash Serious Ash

Команда GamesVoice представила новые ролики, в которых впервые показала русскую озвучку Grand Theft Auto: Vice City Stories и Grand Theft Auto 3. Энтузиасты продемонстрировали примеры профессионального дубляжа некоторых кат-сцен.

Студия GamesVoice еще в марте 2025 года собрала 1,2 млн рублей на локализацию основной GTA: San Andreas и начала перевод и адаптацию текстов. Команда копит еще 900 тыс. рублей на озвучку радиостанций, и пока геймеры пожертвовали 760 тыс. Ожидается, что на создание русификатора GTA: San Andreas у GamesVoice уйдет минимум полтора года, максимум — три.

Ранее студия выпустила русификатор GTA: Vice City. На локализацию команда потратила больше 500 тыс. рублей.

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Комментарии:  16
Ваш комментарий
PVN

сука, мы ждали Макса Пэна 3, тут хуяту подвизли...

5
Carissa7517
Ожидается, что на создание русификатора GTA: San Andreas у GamesVoice уйдет минимум полтора года, максимум — три.

Ну вот и нафига столько времени копить на радио, озвучили бы уже чисто игру, а то что насобирали на радио, перекинули на другой проект, че хренью то заниматься

3
SkyGame

Вайс Сити весьма качественная озвучка вышла у них.

2
InSerrt

С такими размахами переводы будут выходить раз в пятилетку.

1
WarCraf4er

Есть довольно хорошая озвучка от WuzVoice, тоже советую заценить. А так круто что GamesVoice озвучивает старые культовые игры

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