GamesVoice впервые показала русскую озвучку GTA 3 и Vice City Stories

Команда GamesVoice представила новые ролики, в которых впервые показала русскую озвучку Grand Theft Auto: Vice City Stories и Grand Theft Auto 3. Энтузиасты продемонстрировали примеры профессионального дубляжа некоторых кат-сцен.

Студия GamesVoice еще в марте 2025 года собрала 1,2 млн рублей на локализацию основной GTA: San Andreas и начала перевод и адаптацию текстов. Команда копит еще 900 тыс. рублей на озвучку радиостанций, и пока геймеры пожертвовали 760 тыс. Ожидается, что на создание русификатора GTA: San Andreas у GamesVoice уйдет минимум полтора года, максимум — три.

Ранее студия выпустила русификатор GTA: Vice City. На локализацию команда потратила больше 500 тыс. рублей.