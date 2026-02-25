Моддеры переносят сюжет GTA 3 в Либерти-Сити 1998 года в проекте Seen in Liberty City

Команда моддеров Barcode Studio представила трейлер своей новой работы под названием Seen in Liberty City.

Моддеры решили с некоторыми упрощениями перенести сюжетную кампанию Grand Theft Auto 3 в версию Либерти-Сити 1998 года, знакомую игрокам по портативной Grand Theft Auto: Liberty City Stories для PSP.

Разработчики обещают множество улучшений, заимствованных из этой версии игры. Кроме того, проект включит оригинальный контент студии, вдохновленный ранними билдами GTA 3, более поздними частями серии, а также материалами, которые планировались для других проектов команды, но так и не были реализованы.

Точная дата выхода Seen in Liberty City на данный момент неизвестна, но релиз ожидается в ближайшее время.