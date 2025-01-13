Настоящее чудо: команда Digital Foundry впечатлилась фанатским портом Grand Theft Auto 3 для SEGA Dreamcast

Команда Digital Foundry выпустила свежий ролик, посвящённый недавнему порту Grand Theft Auto 3 для SEGA Dreamcast. Хотя игра официально никогда не выходила на консоли шестого поколения, энтузиасты сумели адаптировать её для платформы.

В ролике можно увидеть актуальный геймплей и сравнения с версией для PlayStation 2. Из-за особенностей работы системы версия для Dreamcast страдает от пережатых текстур и различных артефактов. Вдобавок частота кадров ограничена 15 FPS.

Несмотря на это, Digital Foundry осталась под впечатлением от фанатского порта. Порт уже находится в почти играбельном состоянии, и многие графические особенности, которые не ожидаешь увидеть на Dreamcast, работают.

Эксперт Digital Foundry считает, что Rockstar из начала 2000-х вряд ли смогла бы добиться такого результата. "Эти ребята — суперхардкорщики, и им удалось добиться того, что действительно кажется чудом", — заключил специалист.