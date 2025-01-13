Настоящее чудо: команда Digital Foundry впечатлилась фанатским портом Grand Theft Auto 3 для SEGA Dreamcast

Команда Digital Foundry выпустила свежий ролик, посвящённый недавнему порту Grand Theft Auto 3 для SEGA Dreamcast. Хотя игра официально никогда не выходила на консоли шестого поколения, энтузиасты сумели адаптировать её для платформы.
В ролике можно увидеть актуальный геймплей и сравнения с версией для PlayStation 2. Из-за особенностей работы системы версия для Dreamcast страдает от пережатых текстур и различных артефактов. Вдобавок частота кадров ограничена 15 FPS.
Несмотря на это, Digital Foundry осталась под впечатлением от фанатского порта. Порт уже находится в почти играбельном состоянии, и многие графические особенности, которые не ожидаешь увидеть на Dreamcast, работают.
Эксперт Digital Foundry считает, что Rockstar из начала 2000-х вряд ли смогла бы добиться такого результата. "Эти ребята — суперхардкорщики, и им удалось добиться того, что действительно кажется чудом", — заключил специалист.
Какой смысл делать порт древней игры для древней приставки, при том что он там еще выглядит убого и работает как г"вно? Можно же нормально на ПК поиграть.
Ну, чтобы внимание на себя обратить, к примеру.
потому что могут
Это же ретро, ностальжи, детство, ты ничиво нипанимаеш!
Добавь ещё про "наши налоги" для полного комплекта.
В этом вся суть энтузиазма. Это делается из чистого интереса, просто потому что.