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Grand Theft Auto 3 21.10.2001
Экшен, От третьего лица, Открытый мир
8.8 2 759 оценок

Настоящее чудо: команда Digital Foundry впечатлилась фанатским портом Grand Theft Auto 3 для SEGA Dreamcast

Simple Jack
Новости

Команда Digital Foundry выпустила свежий ролик, посвящённый недавнему порту Grand Theft Auto 3 для SEGA Dreamcast. Хотя игра официально никогда не выходила на консоли шестого поколения, энтузиасты сумели адаптировать её для платформы.

В ролике можно увидеть актуальный геймплей и сравнения с версией для PlayStation 2. Из-за особенностей работы системы версия для Dreamcast страдает от пережатых текстур и различных артефактов. Вдобавок частота кадров ограничена 15 FPS.

Несмотря на это, Digital Foundry осталась под впечатлением от фанатского порта. Порт уже находится в почти играбельном состоянии, и многие графические особенности, которые не ожидаешь увидеть на Dreamcast, работают.

Эксперт Digital Foundry считает, что Rockstar из начала 2000-х вряд ли смогла бы добиться такого результата. "Эти ребята — суперхардкорщики, и им удалось добиться того, что действительно кажется чудом", — заключил специалист.

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Комментарии: 8
Ваш комментарий
BewitchingBaron
Из-за особенностей работы системы версия для Dreamcast страдает от пережатых текстур и различных артефактов. Вдобавок частота кадров ограничена 15 FPS.

Какой смысл делать порт древней игры для древней приставки, при том что он там еще выглядит убого и работает как г"вно? Можно же нормально на ПК поиграть.

-14
Imnogamer

Ну, чтобы внимание на себя обратить, к примеру.

3
omne1x

потому что могут

4
MrDork

Это же ретро, ностальжи, детство, ты ничиво нипанимаеш!

-1
Tiger Goose

Добавь ещё про "наши налоги" для полного комплекта.

-3
Gauguin

В этом вся суть энтузиазма. Это делается из чистого интереса, просто потому что.

3