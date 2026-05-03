Разработчик портирует Grand Theft Auto 3 на операционную систему Symbian^3

Разработчик под ником shinovon занимается созданием порта культовой игры Grand Theft Auto 3 для мобильных устройств под управлением операционной системы Symbian^3. В основе данного проекта лежит re3, который представляет собой открытый исходный код декомпилированной версии оригинального проекта от компании Rockstar Games.

На данный момент автор сфокусирован на оптимизации рендеринга для работы на слабом оборудовании. Частота кадров сейчас составляет от 10 до 18 в зависимости от локации. Такого результата удалось достичь после отключения множества визуальных эффектов. Разработчик также значительно уменьшил разрешение текстур, чтобы игра смогла поместиться в 32 мегабайта видеопамяти старых телефонов. Проект уже был успешно запущен на моделях Nokia E7, Nokia N8, Nokia E6 и Nokia 700.

В текущей сборке управление реализовано весьма примитивно. Энтузиаст планирует использовать эмуляцию геймпада от консоли PlayStation 2, так как такой вариант реализовать проще, чем воссоздавать сенсорное управление из официальной версии для Android. Впереди предстоит длительная работа над улучшением драйверов графического процессора для предотвращения вылетов и повышения стабильности.

Весь исходный код проекта размещен в репозитории на платформе GitLab. Создатель порта выбрал именно эту площадку вместо GitHub, чтобы избежать возможных проблем с правообладателями. Любой желающий может ознакомиться с прогрессом разработки и загрузить тестовые версии для своих устройств, если у пользователей еще сохранились рабочие смартфоны прошлых лет.