Ремастер GTA 3 отдают бесплатно в App Store - но, возможно, ненадолго

Переиздание Grand Theft Auto III: The Definitive Edition внезапно стало полностью бесплатным для пользователей iOS. Версия для iPhone и iPad доступна для загрузки в App Store без необходимости подписки или каких-либо дополнительных условий.

Пока официального объявления от Rockstar Games не поступало, поэтому остаётся неясным, была ли такая раздача запланированной акцией или технической ошибкой, которую могут устранить ближайшим обновлением магазина. Особенно это вызывает вопросы на фоне того, что на Android-устройствах игра по-прежнему продаётся по стандартной цене в 19,99 долларов.

Стоит напомнить, что GTA III: The Definitive Edition — это часть трилогии ремастеров, вышедшей в 2021 году, и несмотря на технические проблемы на старте, версия для мобильных устройств получила более стабильную адаптацию. Сколько продлится эта неожиданная акция — неизвестно.