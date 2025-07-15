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Grand Theft Auto 3 21.10.2001
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир
8.8 2 929 оценок

Ремастер GTA 3 отдают бесплатно в App Store - но, возможно, ненадолго

Gutsz Gutsz

Переиздание Grand Theft Auto III: The Definitive Edition внезапно стало полностью бесплатным для пользователей iOS. Версия для iPhone и iPad доступна для загрузки в App Store без необходимости подписки или каких-либо дополнительных условий.

Пока официального объявления от Rockstar Games не поступало, поэтому остаётся неясным, была ли такая раздача запланированной акцией или технической ошибкой, которую могут устранить ближайшим обновлением магазина. Особенно это вызывает вопросы на фоне того, что на Android-устройствах игра по-прежнему продаётся по стандартной цене в 19,99 долларов.

Стоит напомнить, что GTA III: The Definitive Edition — это часть трилогии ремастеров, вышедшей в 2021 году, и несмотря на технические проблемы на старте, версия для мобильных устройств получила более стабильную адаптацию. Сколько продлится эта неожиданная акция — неизвестно.

7
7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
ConciseYu

я и так бесплатно качаю всё на ведроид

6
Barred

Ведроид-Pass?))

4
Пользователь ВКонтакте

Ну для пользователей андроид она тоже бесплатна...в каком то смысле😶 // Григорий Гладков

3
Пользователь ВКонтакте

У меня нету ее вообще в магазине // Александр Демьянов

1
dwemer101

регион смени, скачай, поменяй обратно с ойфона если

dwemer101

Только поменял на Аляску (в инете индексы и номера местных кафе найти можно для заполнения) вот качаю

Юрий Пенкин

с компа не даёт забрать, нужен айфон https://apps.apple.com/us/app/gta-iii-definitive/id6468843723