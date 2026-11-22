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Энтузиаст выпустил WinRust - быструю замену Проводника, панели задач и диспетчера задач Windows на языке Rust
Появился открытый инструмент RageForge для изучения 3D-карты и файлов GTA VI на ПК
Энтузиаст перенес карту GTA VI из утекшего билда для Xbox в FiveM на ПК
Croteam официально вывела Serious Sam Fusion из бета-теста спустя почти 10 лет
Мировые сборы приквела "Голодные игры: Рассвет жатвы" составили $225 млн за дебютный уик-энд
CD Projekt RED не собирается копировать GTA 6 в Cyberpunk 2, несмотря на масштаб игры Rockstar
Rockstar сэкономила $600 тысяч на музыке GTA 3 благодаря неожиданной сделке с Sony
Rockstar выделила на музыку для GTA 3 $600 тысяч, но не потратила ни цента благодаря неожиданной сделке с Sony
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Обзор Probably Stolen: почти идеальная формула симулятора подпольной торговли, которой не хватает разнообразия
Обзор Phantom Blade Zero - 66 дней с клинком в сердце
Twisted Metal: Black исполнилось 25 лет: как Дэвид Яффе превратил гонки на выживание в настоящий кошмар
Сравнение точек интереса GTA 6 с GTA 5 - насколько изменилась плотность контента
Пять игровых ноутбуков MSI к Чёрной пятнице: где стоит сэкономить, а за что доплатить
Демонстрация русской озвучки для детектива Twin Mirror
Обзор TCL 34C2A - сверхширокий игровой монитор с Mini LED и частотой до 200 Гц
Калдор Драйго: верховный магистр Серых Рыцарей, обречённый вечно сражаться в Варпе Warhammer 40,000
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получай кешбэк и используй бонусы, чтобы не платить комиссию
Задания
получай бонусы за выполнение заданий
Приз дня: шанс выигрыша увеличен!
Смартфон Tecno POVA 5 X Free Fire HURRICANE BLUE
Grand Theft Auto
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