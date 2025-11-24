Сооснователь Rockstar Games: GTA 3 никому не была нужна до самого выхода

Дэн Хаузер рассказал про свои впечатления от создания первой трехмерной Grand Theft Auto
Сооснователь Rockstar Games и бывший руководитель серии Grand Theft Auto вспомнил, в какой атмосфере создавалась GTA 3. Дэн Хаузер вместе с коллегами был уверен, что эта часть серии станет настоящим прорывом в жанре.
Вся команда чувствовала, что это будет прорыв. Это была наша большая игра 2001 года, да и к тому моменту компании нужны были деньги. Мы тогда думали: «Это будет нечто, GTA 3 волшебна». По ходу создания игры мы отмечали, что в ней много инноваций. Это была игра будущего.
Разработчик признался, что такой энтузиазм присутствовал только в стенах Rockstar Games. Геймеры и критики не ждали GTA 3: игра стала интересовать публику только после релиза.
За пределами компании никто не интересовался игрой вплоть до релиза. Она вышла после событий 11 сентября 2001 года. И тогда интерес к ней стал значительно выше.
Дэн Хаузер больше не работает в Rockstar Games, но студия активно занимается полировкой следующей части серии — GTA 6. Экшен перенесли на осень 2026 года, но другие компании все равно переживают из-за релиза этого блокбастера.
Да, GTA 3 появилась неожиданно. Никто не думал, что игра станет хитом.
Причём - в журналах тех лет писали, что переход в полное 3D может убить серию, лол.
Дэн Хаузер - уже потому молодец, что начиная с GTA 3 приучил народ к катсценам на движке, с движениями, которые были сняты с реальных актёров. А Лазло написал отличные диалоги пешеходов, сделал шоу и подбор музыки на радиостанциях. В общем, всё это было настоящей революцией.
Самое забавное, что до сих пор находятся ослы, которые не поняли, что (и кто) сделал серию GTA великой. Ну, вот такие забавные персонажи )
Почему лол. Перед ними был пример PS1 на которой переход в 3D утопил огромное количество серий, некоторые уже не всплыли после этого.
Ну да, игры с катсценами на движке, вышедшие до октября 2001 такие: "Ну да, ну да, пошли мы на хер..." У тебя явно какие-то когнитивные сдвиги в голове, либо ультра-фанатизм, что затмевает здравый смысл.
Там у пехов минимум фраз, которые состоят их одного предложения. Диалоги в катсценах максимально примитивные. Какое шоу? Единственное, в чем он молодец и респект ему - радио. Вот оно было реально кайфовым вплоть до San Andreas. Начиная с 4ки я так и не смог для себя что-то по душе найти.
Да, но все на эти достижения "клали болт", тк играли в нее для "набора звезд" у копов и с читами, а сюжет - это так, в фоне проходили. И пусть она была революционной на тот момент, сохранилась она плохо и переигрывать в нее сейчас больно. Сюжет скучен и в целом филлерный, катсцены выглядят кринжово, разнообразия минимум. Та же Vice City, что вышла через год была явно лучше.
К слову, им повезло стать революцией только за счет того, что вышли раньше остальных, плюс широкий PR и "сарафанное радио" за счет первопроходцев и, опять же, "набора звезд" у копов. Мафия, что вышла всего через 8 месяцев имела и постановку в катсценах и сюжет и персонажей и миссии на голову выше.
Послушай шоу на радио из GTA V. Если ты не слышал их, то потерял очень многое )
Оцени культ Эпсилон, который придумал Дэн (и который получил приквел в RDR2).
Вы вообще играли в рокстаровские игры, господа? Или пропустили большую часть контента, юмора и стёба?
Одна из любимых игр детства.
..прям как некоторым местным хейтеркам)
Не прошла она проверку временем для меня. Она слишком мрачная, депрессивная, сложная в некоторых миссиях, не красивый город, общий визуал бледный( да я знаю что такая задумка) сам гейплей оч дубовый.
VC мой фаворит до конца жизни и только в неё я спокойно могу проходить по 3-4 раза в год с полным сбором пакетов( я знаю расположение каждого наизусть). Не это ли один из показателей хорошей игры? Что игрок помнит расположение 100 пакетов. А в той же тройки я знаю только расположение двух пакетов - это в автосалоне и в здании с прозрачными окнами в первом городе.
Кто-то играет в игры, кто-то играет в пиксели с фпс, ну, а кто-то играет...(!) в пакеты.))
VC глупее выглядит, а значит понятнее
Как-то эта часть прошла мимо меня. Я сразу с Вайс сити начал.