Сооснователь Rockstar Games: GTA 3 никому не была нужна до самого выхода

Дэн Хаузер рассказал про свои впечатления от создания первой трехмерной Grand Theft Auto

Сооснователь Rockstar Games и бывший руководитель серии Grand Theft Auto вспомнил, в какой атмосфере создавалась GTA 3. Дэн Хаузер вместе с коллегами был уверен, что эта часть серии станет настоящим прорывом в жанре.

Вся команда чувствовала, что это будет прорыв. Это была наша большая игра 2001 года, да и к тому моменту компании нужны были деньги. Мы тогда думали: «Это будет нечто, GTA 3 волшебна». По ходу создания игры мы отмечали, что в ней много инноваций. Это была игра будущего.

Разработчик признался, что такой энтузиазм присутствовал только в стенах Rockstar Games. Геймеры и критики не ждали GTA 3: игра стала интересовать публику только после релиза.

За пределами компании никто не интересовался игрой вплоть до релиза. Она вышла после событий 11 сентября 2001 года. И тогда интерес к ней стал значительно выше.

Дэн Хаузер больше не работает в Rockstar Games, но студия активно занимается полировкой следующей части серии — GTA 6. Экшен перенесли на осень 2026 года, но другие компании все равно переживают из-за релиза этого блокбастера.