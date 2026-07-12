Спустя 22 года моддеры вернули к жизни легендарную "потерянную" локацию GTA 3

Спустя 22 года сообщество моддеров восстановило один из самых известных утерянных модов для Grand Theft Auto 3. Он открывает удобный доступ к Ghost City — скрытой локации, в которой Rockstar снимала вступительную кат-сцену игры.

Изначально этот небольшой район находился далеко за пределами карты и не был предназначен для посещения. Однако игроки давно нашли способы добраться туда с помощью самолёта Dodo, читов или других игровых багов. Позже энтузиаст Eilano86 создал мод, добавивший мост к секретной области, но после закрытия сайта gta-downloads.com файл оказался безвозвратно утерян.

Теперь моддер под ником Mod_Saver полностью воссоздал проект с нуля, ориентируясь на архивные видеозаписи. Более того, он пошёл дальше оригинала: добавил недостающие коллизии, благодаря чему Ghost City впервые стала полностью пригодной для исследования. Теперь игроки могут свободно ездить по скрытым улицам, не проваливаясь в знаменитую «синюю пустоту» за пределами карты.