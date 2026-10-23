В Rockstar объяснили поломку самолета Додо в Grand Theft Auto 3 нежеланием художников моделировать крыши домов

Знаменитый самолет Додо в Grand Theft Auto 3 долгие годы оставался объектом споров среди игроков из-за сложнейшего и непредсказуемого управления. Бывший технический директор DMA Design и Rockstar North Оббе Вермей рассказал, что разработчики сознательно урезали возможности крылатой машины. Решение лишить летательный аппарат полноценных крыльев приняли из-за банального нежелания художников и дизайнеров тратить время на моделирование верхушек небоскребов Либерти-Сити.

Во время создания дебютного трехмерного проекта серии команда столкнулась с жесточайшими ограничениями по срокам и аппаратным мощностям PlayStation 2. Студии требовалось выпустить игру всего за 2.5 года, поэтому сотрудники искали любые способы оптимизировать рабочий процесс. В определенный момент перед создателями встал выбор о введении полноценных полетов над мегаполисом, однако реализация этой идеи требовала колоссальных трудозатрат.

Мы решили отказаться от полетов главным образом потому, что у наших художников не было нормально смоделированных крыш. Потребовалась бы огромная куча работы, чтобы крыши выглядели хорошо, и еще больше усилий ушло бы на настройку физических коллизий для каждого здания.

- Оббе Вермей, бывший технический директор DMA Design и Rockstar North

Если бы игрокам предоставили возможность свободно подниматься в воздух, иллюзия живого города мгновенно рассыпалась бы. Большинство крыш представляли собой плоские текстурные заглушки без проработанной геометрии и твердой поверхности, на которую можно было бы приземлиться. Чтобы избавить команду от многомесячного моделирования сотен высоток, программисты просто укоротили крылья у модели Додо и настроили физику так, чтобы самолет постоянно заваливал нос и падал на взлетную полосу.

С этим же техническим компромиссом связано появление знаменитого Призрачного города. Декорации вступительной сцены ограбления банка вынесли далеко за скалы района Шорсайд-Вейл, поскольку движок не мог удерживать их в оперативной памяти рядом с жилыми кварталами. Авторы выбрали самый ленивый путь и разместили невидимый с земли район в океане, будучи абсолютно уверенными, что пользователи никогда не доберутся туда на покалеченном самолете.

Вопреки расчетам тестировщиков, энтузиасты быстро разгадали алгоритм волнообразного планирования и научились преодолевать на обрубленном фюзеляже любые дистанции. Полноценная авиация с нормальной физикой и проработанными крышами появилась в серии только осенью 2002 года вместе с релизом Grand Theft Auto Vice City.