Актер озвучки Романа Беллика признался, что не понимает, почему Rockstar до сих пор не выпустила ремастер GTA 4

Джейсон Зумвальт, озвучивший Романа Беллика в Grand Theft Auto 4, заявил, что с удовольствием увидел бы ремастер игры. По его словам, он не понимает, почему Rockstar до сих пор не вернулась к одной из самых любимых частей серии.
В интервью актер признался, что считает сейчас идеальным моментом для переиздания GTA 4. При этом он предположил, что одной из причин отсутствия ремастера могут быть сложности с контрактами профсоюза SAG-AFTRA и возможные юридические вопросы.
Зумвальт также вспомнил ситуацию с исполнителем роли Нико Беллика Майклом Холликом, который ранее рассказывал, что получил около 100 тысяч долларов за более чем год работы над игрой. Впрочем, актер отметил, что позже они оба вернулись к своим ролям в дополнениях к GTA 4, поэтому не считает эту историю главной причиной отсутствия ремастера.
Кроме того, Зумвальт назвал GTA 4 лучшей частью серии с точки зрения сюжета. По его мнению, история Нико Беллика получилась более личной и эмоциональной, чем в других играх франшизы.
Несмотря на многочисленные слухи о ремастере GTA 4, Rockstar пока официально не анонсировала обновленную версию игры. Сейчас основное внимание студии сосредоточено на Grand Theft Auto 6.
Потому что это кусок дерьма.
потому что школьники не оценили эту часть, очевидно же
поэтому с 5й вернулась клоунада и цирк
Так как это самая убогая часть, дак еще и с убогим ГГ. Есть более лучшие игры, к примеру экспедиция 33, где все герои идеально прописаны. А тут шлак для гоев инцелов и детишек
Им некогда, слишком заняты дойкой ГТА онлайн и подготовкой к релизу 6 части, а потом все силы уйдут на онлайн ГТА 6.
Сторонней студии не выйдет дать разработку, из-за движка RAGE, которым умеют и могут пользоваться только студии Рокстар.
Зачем, если уже есть добротный rtx мод?)