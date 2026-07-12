Актер озвучки Романа Беллика признался, что не понимает, почему Rockstar до сих пор не выпустила ремастер GTA 4

Джейсон Зумвальт, озвучивший Романа Беллика в Grand Theft Auto 4, заявил, что с удовольствием увидел бы ремастер игры. По его словам, он не понимает, почему Rockstar до сих пор не вернулась к одной из самых любимых частей серии.

В интервью актер признался, что считает сейчас идеальным моментом для переиздания GTA 4. При этом он предположил, что одной из причин отсутствия ремастера могут быть сложности с контрактами профсоюза SAG-AFTRA и возможные юридические вопросы.

Зумвальт также вспомнил ситуацию с исполнителем роли Нико Беллика Майклом Холликом, который ранее рассказывал, что получил около 100 тысяч долларов за более чем год работы над игрой. Впрочем, актер отметил, что позже они оба вернулись к своим ролям в дополнениях к GTA 4, поэтому не считает эту историю главной причиной отсутствия ремастера.

Кроме того, Зумвальт назвал GTA 4 лучшей частью серии с точки зрения сюжета. По его мнению, история Нико Беллика получилась более личной и эмоциональной, чем в других играх франшизы.

Несмотря на многочисленные слухи о ремастере GTA 4, Rockstar пока официально не анонсировала обновленную версию игры. Сейчас основное внимание студии сосредоточено на Grand Theft Auto 6.