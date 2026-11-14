Актер Романа Беллика из GTA 4 раскритиковал отсутствие отчислений за игры Rockstar

Актер Джейсон Замвальт, сыгравший Романа Беллика в GTA 4, выступил с критикой системы оплаты труда в игровой индустрии в свежем выпуске подкаста на канале Dan Allen Gaming. В разговоре с ведущим Дэном Алленом артист указал на резкий контраст между кинематографом и видеоиграми, где исполнители главных ролей не получают роялти даже после многомиллиардных продаж.

Замвальт отметил, что за 18 лет, прошедших с момента выхода GTA 4 в 2008 году, он не получил ни цента в виде авторских отчислений от Rockstar Games. При этом небольшие роли в проходных кинолентах продолжают приносить актеру регулярный доход, несмотря на их низкий статус и отсутствие зрительского интереса.

За плечами есть 2 проходных фильма уровня D+ и C- без зрительского успеха, но отчисления за них приходят до сих пор. Эту же игру увидел буквально весь мир, и за нее нет никаких выплат.

- Джейсон Замвальт, актер Романа Беллика в GTA 4

Поводом для обсуждения стала предстоящая премьера GTA 6, релиз которой намечен на 19 ноября для консолей PS5 и Xbox Series X/S. Замвальт обратил внимание на недавние заявления актрисы Мэнни Л. Перес, которую игровое сообщество связывает с ролью главной героини Люсии Каминос, хотя официально студия актерский состав не раскрывала. По словам Замвальта, его впечатлила прямота артистки, которая открыто признала на фоне повышенного внимания публики, что не является миллионершей, самостоятельно ведет все дела и не получит никаких отчислений с продаж блокбастера. Дэн Аллен поддержал гостя, подчеркнув, что массовая аудитория ошибочно приписывает актерам игр баснословные голливудские состояния.

В беседе затронули и громкий скандал 2008 года вокруг Майкла Холлика, подарившего голос и пластику Нико Беллику. Тогда в интервью изданию The New York Times Холлик раскрыл, что за 15 месяцев работы над GTA 4 получил около 100 тыс. долларов, тогда как сама игра за стартовую неделю принесла издателю свыше 500 млн долларов. Из-за отсутствия пункта о роялти в тогдашних контрактах профсоюза актеров SAG Холлик не вернулся к озвучке персонажа в дополнениях, где Rockstar Games использовала уже готовые реплики из основной игры.

Замвальт вступился за бывшего партнера по площадке, назвав ту публикацию в прессе попыткой журналиста выудить скандал на пустом месте. По мнению актера, Холлик вовсе не проявлял озлобленности и просто озвучил неудобную правду о том, что исполнители в видеоиграх зарабатывают скромно и не видят процентов с продаж. Когда же история раздулась в медиа, Холлик предпочел отойти в сторону и на долгие годы исчез из публичного пространства.

Замвальт добавил, что единственной долгосрочной отдачей от участия в проектах уровня Grand Theft Auto для актеров сегодня остается внимание аудитории. Артист начал активно вести аккаунт в TikTok, где за 1 месяц собрал около 13 тыс. подписчиков, а также посещает ретро-фестивали, отмечая, что в ближайшем будущем к подобным встречам с фанатами может присоединиться и сам Майкл Холлик.