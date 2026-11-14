Актер Романа Беллика назвал трусами игроков за выбор концовки со сделкой в GTA 4

Актер Джейсон Замвальт, исполнивший роль Романа Беллика в GTA 4, раскритиковал фанатов, которые в финале игры пощадили Дмитрия Раскалова и согласились на сделку. Своим мнением о концовках культового криминального боевика артист поделился недавно в беседе с ведущим Дэном Алленом на канале Dan Allen Gaming.

Замвальт признался, что в последний раз запускал GTA 4 примерно в 2010 году, но отчетливо помнит собственное прохождение в 2008 году. Уже через несколько дней после релиза знакомые и поклонники начали выражать актеру соболезнования из-за трагической гибели его героя. Поскольку сам Замвальт добрался до финала лишь спустя 1 месяц, он заранее знал о наличии 2 развязок и ожидал худшего.

Когда перед актером встал выбор между Местью и Сделкой, сам Роман в сюжетном диалоге убеждал Нико Беллика согласиться на предложение криминального босса. Посчитав такой ход слишком ироничным, Замвальт сознательно выбрал Месть, рассчитывая увидеть гибель собственного персонажа в наиболее подходящем для серии духе. Когда же Роман неожиданно выжил, а на свадьбе вместо него погибла Кейт Макрири, артист понял, какой именно путь выбирали сочувствовавшие ему геймеры.

Кто вообще играет в Grand Theft Auto и не выбирает месть? Чертовы трусы, которые согласились пойти на сделку в финале игры.

- Джейсон Замвальт, актер Романа Беллика в GTA 4

Ведущий подкаста Дэн Аллен отметил, что вариант с Местью считается среди игроков каноничным благодаря пасхалке из GTA 5. На экране ноутбука Джимми Де Санты пользователи нашли профиль Нико Беллика в вымышленной соцсети Lifeinvader, где протагонист GTA 4 работает в таксопарке кузена и за 40 минут до этого поздравил Романа с днем рождения.

Замвальт добавил, что в зависимости от решения игрока Роман либо продолжает жить во вселенной Rockstar Games, либо превращается в повод для грустных ежегодных постов о гибели в день свадьбы. Актер также упомянул, что внимательные фанаты ранее заметили трофей за победу в боулинге в кадрах трейлера GTA 6, приняв эту деталь за возможный намек на выжившего кузена.