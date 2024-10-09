Автор GTA 4 объяснил необычный баг с автомобилями и поездом метро

Геймеры верно угадали причину странного поведения транспорта.

Бывший технический директор Rockstar North Оббе Вермей рассказал в соцсетях, почему в Grand Theft Auto 4 то и дело встречался баг с автомобилями в определенной точке Либерти-Сити. Речь про двухъярусный подвесной мост между районами Алгонквин и Брокер. Геймеры время от времени видят на нем необычную картину: едущие по дороге машины вдруг резко сворачивают в сторону, хотя видимых причин для этого нет.

Геймеры предположили, что так водители стараются избежать «столкновения» с поездом метро. По нижнему ярусу моста проходит ветка подземки, и во время бага снизу слышен шум проходящего состава. Пользователи продемонстрировали, как это выглядит со стороны.

Оббе Вермей подтвердил догадки. Ему на ум пришло только три вероятных версии подобного поведения NPC, две из которых от тут же исключил. Во-первых, водители имеют обыкновение менять полосы движения, но в ролике отчетливо видно, что после виража машины тут же пытаются перестроиться назад. Во-вторых, транспорт запрограммирован освобождать место для полиции, но и в таком случае персонажи должны немного выждать перед тем, как вернуться на прежнее место.

Наконец, третья версия — тот самый поезд метро. Код игры устроен таким образом, что автомобили стараются избегать другие машины и виды транспорта в границах определенного диапазона высоты. И в данном случае дорога не становится помехой: обнаружение столкновений в GTA 4 работало медленно, поэтому код проходил проверку только на координаты потенциального встречного транспорта — конструкции моста между авто и поездом никто не учитывал.

Алгонквинский мост

Оббе Вермей нечасто делится подробностями разработки GTA 4, хотя игра стала последним выпуском франшизы, над которым он работал. Зато бывший технический директор студии то и дело рассказывает о создании классических частей серии.