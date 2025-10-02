Больше никакого мыла в Либерти-Сити: для Grand Theft Auto 4 вышел must-have мод с улучшением качества городских текстур

Моддер The Wil выпустил новый набор HD-текстур для Grand Theft Auto 4, который повышает качество всех городских текстур - этот мод просто необходим всем, кто хочет перепройти эту часть GTA.

Для повышения качества оригинальных текстур моддер использовал инструменты ИИ: новые модифицированные текстуры сохраняют художественный стиль оригинала, при этом они выглядят гораздо лучше.

Моддер использовал разные методы ИИ для улучшения каждого типа текстур. Обычное повышение качества текстур обычно занимает около 10 секунд на текстуру, но новый метод может занять до 15 минут только для одной текстуры. Более сложная модель апскейлинга позволила многим текстурам выглядеть заметно лучше при сохранении оригинального разрешения.

Однако новый метод ИИ подходит не для всех случаев. Например, он делает такие природные объекты, как почва, скалы и камни, немного ненатуральными. По этой причине моддер всё ещё использовал старый метод для некоторых текстур - разрешение у части текстур было увеличено в 2 и 4 раза.

Мод совместим с FusionFix и различными ENB-модами. Таким образом, игрок может объединить их и получить непревзойдённый бесплатный "ремастер" Grand Theft Auto 4 на PC.