Бывший руководитель Rockstar опроверг слухи о зомби режиме в GTA 4

Недавняя находка старой сборки GTA IV 2007 года на девките Xbox 360 породила множество слухов о вырезанном контенте, включая режим зомби режим. В этой версии игры были обнаружены анимации ходячих мертвецов, что заставило фанатов вспомнить давний миф о возможности апокалипсиса в Либерти-Сити.
Бывший технический директор Rockstar Оббе Вермей прокомментировал ситуацию в Twitter, заявив: «Я не помню ничего про зомби в GTA 4. Художники всегда пытались вставлять зомби в разные проекты, но это далеко не зашло». По его словам, вероятнее всего, эти материалы были лишь экспериментом, который не получил дальнейшего развития.
Помимо зомби, старый билд содержал и другие недоработанные элементы, например модели паромов. Вермей отметил, что Rockstar хотела внедрить их в игру, но из-за сложности с расчётом людей и транспортных средств идея не удалась.
«В этих играх ценны не только части, которые доходят до финальной версии, но и те, что остаются за кадром», — добавил он, объясняя, почему некоторые концепты так и не увидели свет.
Да фигню он говорит, там этот режим был с самого начала. Вы игроков видели которые играя без сна и отдыха по трое суток в GTA 4 даже пожрать из-за компа не вылезали ? То-то же !
Да там много чего нашли. Рабочая кабина колёса обозрения и сама основа, рабочая кабина горки, пистолет с глушителем и много чего еще. По идеи горку и колесо могут восстановить, паром уже восстановили, пистолет также уже рабочий.
Класно отработал хотя бы 1 месяц в рокстар и вперед давать интервью.