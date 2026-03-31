Бывший руководитель Rockstar опроверг слухи о зомби режиме в GTA 4

Недавняя находка старой сборки GTA IV 2007 года на девките Xbox 360 породила множество слухов о вырезанном контенте, включая режим зомби режим. В этой версии игры были обнаружены анимации ходячих мертвецов, что заставило фанатов вспомнить давний миф о возможности апокалипсиса в Либерти-Сити.

Бывший технический директор Rockstar Оббе Вермей прокомментировал ситуацию в Twitter, заявив: «Я не помню ничего про зомби в GTA 4. Художники всегда пытались вставлять зомби в разные проекты, но это далеко не зашло». По его словам, вероятнее всего, эти материалы были лишь экспериментом, который не получил дальнейшего развития.

Помимо зомби, старый билд содержал и другие недоработанные элементы, например модели паромов. Вермей отметил, что Rockstar хотела внедрить их в игру, но из-за сложности с расчётом людей и транспортных средств идея не удалась.

«В этих играх ценны не только части, которые доходят до финальной версии, но и те, что остаются за кадром», — добавил он, объясняя, почему некоторые концепты так и не увидели свет.